Alper Gezeravcı uzay yolculuğu: Alper Gezeravcı uzaya gitti mi, ne zaman, nereden uzaya gidecek?

SpaceX, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın yer alacağı Axiom 3 uzay misyonuna ilişkin fırlatmanın yarın geceye ertelendiğini duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CNN Türk'te açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır'ın açıklamasında öne çıkanlar şöyle:

Space X'in ürettiği roketlerle bu fırlatmalar gerçekleşiyor. Biz fırlatmayı seyretmek üzere heyecan içerisindeydik. Bu heyecanımızı koruyalım. Hedeflenen tarih yarın. 00.49'da fırlatmanın gerçekleşmesi gerekiyor. Bu fırlatmalarla ilgili test ve kontroller gerçekleşiyor. Bir kısmı son testlerle fırlatmadan birkaç saat önce yapılan kontroller. Bize ifade edilen doğrudan bir sorun yok.

Alt kontrollerin tamamlanması için ek zamana ihtiyaç duyulduğu iletildi. Aslolan güvenlik içinde fırlatmaların gerçekleştirilmesidir. Heyecanımızı korumamız lazım. Hem havacılıkta hem uzayda tam güvenliktir. Ben milletimizin coşku içinde olduğunun farkındayım. Ümit edelim ki yarın kontroller tamamlanmış olsun ve fırlatma gerçekleşmiş olsun.

Dünyada yüzlerce astronot uzaya gönderildi. Biz hiç göndermemiştik. Hedeflerimizden biri de uzay misyonunu gerçekleştirmekti. Astronot ilanının ilk ayı bilim insanlarımıza bilimsel deney tekniklerini paylaşmaları üzerine çağrı yaptık. Yeryüzünde hepimizin günlük yaşamını etkileyen en temel kanunların başında yer çekimi kanunu var. Yeryüzünde gerçekleştirme imkanı bulamadığımız deneyleri yapma imkanı buluyoruz. Uzay sistemlerinin yakıtlarına ilişkin bir deneyi Alper Gezeravcı gerçekleştirecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı fırlatma ertelendi. Hedeflenen fırlatma zamanı: 19 Ocak 2024 00:49 (Türkiye saati ile) Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor. Astronotumuz Alper Gezeravcı'nın bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla beklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

18 Ocak gecesi yapılması planlanan fırlatma töreni 19 Ocak'a ertelendi.

Bu gece yapılması beklenen tören için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından İstanbul ve Ankara'daki meydanlara, 'dome çadır' adı verilen dev kubbeli alanlardan planetaryumlar oluşturulmuştu. Alanın etrafına Alper Gezeravcı'nın fotoğrafları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Uzay Ajansı, Milli Teknoloji Hamlesi ve Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonunun logoları yerleştirildi.

SpaceX Falcon 9 roketi, Ax-3 mürettebatını SpaceX Dragon uzay aracıyla NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan ISS'ye fırlatılacak.

Axiom Space'in ISS'ye göndereceği "Ax-3" görevi için 4 kişilik mürettebat arasında Gezeravcı'nın yanı sıra ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt bulunuyor.

Ege Üniversitesinden hocalarımızın ortaya koyduğu çalışma. Sadece Tuz Gölü değil, dünyanın bütün farklı coğrafyalarında benzer bitkilerle yapılan çalışmalar var. Ülkemizde yetişen endemik bitkinin bu alanda bu çalışmanın içinde ana obje olarak belirlenip moleküler yanıtların karşılaştırılmasını yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki yıllarda Ay ve Mars ortamında kurulması planlanan yaşan döngülerine uyum sağlayabilecek güçlü bitkilerin araştırmasına yönelik çok önemli bilimsel bir araştırma.

Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında Alper Gezeravcı, Ocak ayındaki fırlatmanın ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda gerçekleşecek deneylerden birinin Muş Bilim ve Sanat Merkezindeki öğrenciler tarafından hazırlandığını duyurmuştu.

Alper Gezeravcı, 2 Aralık 1979 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olacak olan başarılı pilottur.Hava Harp Okulu'ndan elektronik mühendisi olarak mezun olan Alper Gezeravcı, daha sonrasında ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde harekat araştırması bölümünde yüksek lisans yapmıştır.F-16 pilotu olan Alper Gezeravcı, 21 yıl boyunca Hava Kuvvetleri'nde önemli görevlere ve başarılara imza atmıştır.