Ali Şaşal: 'Fenerbahçe üstünlük sağlayamadı'

Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Sivasspor'da Ali Şaşal Vural, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.



Ali Şaşal, "Fenerbahçe, bu maçta bize üstünlük sağlayamadı. Dengeli bir maç oldu. Biz de aynı şekilde üstünlük sağlamayadık. Oyun dengeli gitti." dedi.



Maçın hakkının beraberlik olduğunu söyleyen 32 yaşındaki futbolcu, "Avrupa dönüşü, buradan da puan almak istiyorduk ama istediğimiz gibi gitmedi. Oyunun hakkı bir puandı. Talihsiz bir penaltıyla puanı verdik" diye konuştu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ