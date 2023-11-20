Haber Tarihi: 20 Kasım 2023 11:18 - Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2023 11:18

ALES 3 ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu ALES sınavına giren binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. Yılın son ALES oturumunun geride kalması ile şimdi de sonuç tarihine yönelik araştırmalar sürüyor. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM giriş ekranı detayları...

ALES 3 ne zaman açıklanacak? 2023 ÖSYM ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde düzenlenecek. Söz konusu sınava katılan adayların gündeminde şimdi ALES sonuçları yer alıyor. Akademik kariyer düşünen ya da üniversite eğitimine devam etmek isteyenlerin katılım gösterdiği 2023 ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? ALES sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu!
ALES 3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES 3 sınav sonuçları 5 Aralık'ta açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

Bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilen ALES için 157 bin 918 aday başvurdu. Sınav, 81 il 92 sınav merkezinde saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru için 150 dakika cevaplama süresi verildi.

ALES 3 SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

19 Kasım 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-ALES/3) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, 19 Kasım 2023 tarihinde saat 13.20'den itibaren Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir.


Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci 29 Kasım 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. 

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
ALES
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