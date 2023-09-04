Haber Tarihi: 04 Eylül 2023 14:20 - Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2023 14:20

ALES 2 SONUÇLARI 2023, ÖSYM AİS ALES SONUÇ EKRANI | ALES/2 Sınav sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 20 Ağustos'ta yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-ALES/2) sonuçları açıklandı. Adaylar, ALES sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden görüntüleyebilecek.

ALES 2 SONUÇLARI 2023, ÖSYM AİS ALES SONUÇ EKRANI | ALES/2 Sınav sonuçları açıklandı
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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2023-ALES/2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 20 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilmişti. ALES sonuçları 4 Eylül 2023 tarihinde ilan edildi.
 

ALES 2 SONUÇLARI 2023, ÖSYM AİS ALES SONUÇ EKRANI 

Yapılan açıklamada; "20 Ağustos 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-ALES/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 04 Eylül 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir." denildi.

ALES SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

5 YIL GEÇERLİ OLACAK
ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
ALES
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