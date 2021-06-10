(AKREP 25. BÖLÜM) İzle yeni bölüm Akrep son bölüm Star TV 10 Haziran 2021 Perşembe

AKREP 25. BÖLÜM CANLI STAR TV HD İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Akrep yeni bölüm StarTV ekranlarında yayınlanacağı tarih belli oldu ve izleyenler son bölüm beklentisine girdi. Ekranların fenomen dizisi haline gelen 10 Haziran Perşembe 25. bölüm Akrep StarTV HD izle full tek parça olarak yayınlanmaya başladı. Yeni bölüm Akrep 10 Haziran olarak belirlenen fragman ve tanıtım da yayınlandı. Sevilen dizi Akrep 15. bölüm tek parça canlı izle StarTV yayını 10 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek. Canlı yayın Akrep dizisi bir çok hayran kitlesine ulaştı ve yaşananlar Akrep HD izle tek parça kesintisiz youtube olarak izleyebilirsiniz.Ahmet, adamının namlusunun ucunda korkuyla bekleyen Perihan'ı ve Ferda'yı tuzağa çekip onlara bir oyun oynar. Oyuna göre aralarından biri sevdiği kişi için canından vazgeçecektir. Aras ve Duru nikahın kıyılacağı yerde Perihan'ı beklerken kaçırıldığını öğrenir ve nikahı iptal edip Perihan'ı kurtarmaya gider. Ahmet'in tehlikeli oyunu ise trajik bir şekilde sonuçlanır.Ferda, Efe ve Merve'nin evliliğine razı gelir ancak bazı şartları vardır. Merve ile evlenecek olmanın heyecanını yaşayan Efe, Ferda'nın tüm şartlarını kabul eder ve Merve'yi istemeye gider. Sonunda hem Aras ve Duru hem de Efe ve Merve bekledikleri mutluluğa erişmeye yakındır.Perihan'ın hastalığı gittikçe ilerlemektedir. Sayılı günlerinin kaldığını öğrenen Perihan, ailesini bir araya getirir ve ölümünden sonra şirketin başına Ferda'nın geçeceğini açıklarFerda'nın Perihan'dan alıp Ahmet'e içirdiği zehir yavaş yavaş etkisini göstermeye başlar. Ahmet ölüme yaklaşırken, kimi zaman Ferda'nın Ahmet'e aşkı ağır basar ve onu zehirlemenin kararsızlığını yaşar. Bir yanda aşık olduğu Ahmet, diğer yanda ölüm döşeğindeki annesinin son isteği Ferda'yı zor durumda bırakır.Efe iyileşir ancak içi Ahmet'e karşı intikam duygusu ile dolup taşar. Merve'nin karşı çıkmasına aldırış etmeden Ahmet'in 'Ferda' adını verdiği teknesini ateşe verir. Ahmet ise teknesini yakma cüreti gösteren ismin peşine düşer. Artık hayatını yoluna koymaya başlayan Efe, Merve'ye bir teklifte bulunur.Annesinin Aras'ın hala Duru'ya aşık olduğunu ifade eden sözleri Ayşem'in içine kurt düşürür. Ayşem, Aras'ın cüzdanında Duru'nun resmini taşıdığını görünce aşkının karşılıksız olduğunu anlar. Tam da nikah tarihi alacakları gün Ayşem, Aras'a büyük bir sürpriz yapar. Aras, Ayşem'le nikah tarihi alacağını düşünürken hiç ummadığı bir şeyle karşılaşır.Ailesini Ferda'ya karşı korumak için elinden geleni yapan ve bu uğurda damadı Fikret'in eski sevgilisi Selma'dan bile medet uman Perihan Emgen, kendi silahıyla vurulup Selma'nın daha büyük bir tehdit haline gelmesine neden olmuştu. Çaresiz kalan Perihan Emgen, Selma tehlikesine karşı bu bölümde Ferda'dan yardım isteyecek.Ferda, Perihan'la birlikte kurduğu planı devreye sokar ve Selma'nın evine giderek ona yalvarır. Perihan ise Ferda'nın kızı yani kendi torunu olduğunu öğrendiği Ayşem'le yeniden buluşup ona iş teklif eder. Fikret, Perihan'ın telefonunun peşindedir. Telefonun bu kadar bahis konusu olması Merve'yi de şüphelendirir ancak Ferda, kızkardeşi Berna'nın cesedini Aras'a göle attırdığı anlara ait görüntüler konusunda önlemini almıştır.Merve'nin Şahin konusundaki uyarıları nedeniyle İpek'le arası açılır. Duru ve Aras cephesinde ise Duru'nun eski sevgilisi Hakan'ın gelişiyle soğuk rüzgarlar esmeye başlar. Ferda, Fikret'e karşı kurdukları plan doğrultusunda Şahin'i Sapanca'daki eve götürür ve Fikret ve Selma'nın sarmaş dolaş eve gelmesiyle kızılca kıyamet kopar. Şahin, babasını ve Selma'yı evden kovar. Ancak, Selma ve Fikret'in çok farklı bir planı vardır ve belki de Ferda'nın iki adım önüne geçmişlerdir…Perihan (Demet Akbağ) kırk yıl önce kızını terk edip, zengin bir adamla evlenmiştir. Güzel bir hayata kaçarken arkasında bıraktığı kızı Ferda (Evrim Alasya) yıllar sonra Perihan'ı bulur. Buluşmaları kucaklaşmaya değil büyük bir savaşa sebep olur.Yakanın ve yananın her gün yer değiştirdiği ana kız hesaplaşması tek bir soruyla başlar: "Neden beni terk ettin anne?"Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy, Yusuf Çim, Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Demet Gül, Esila Umut, Taha Baran Özbek, Müge Su Şahin, Ahsen Türkyılmaz1441 Productionsİrfan ŞahinGökçen UstaErkan BirgörenHer Perşembe günü olduğu gibi bugün de Akrep dizisi 25. bölüm 10 Haziran 2021 Perşembe günü Star TV'de tek parça link canlı izle reklamsız olarak seyircisiyle buluşacak. Vatandaşların merak ettiği dizilerin başında gelen Akrep son bölüm StarTV HD full izle ile seyirciyle buluşuyor.