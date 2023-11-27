AK Parti Trabzon belediye başkanı aday adayları 2024

2024 AK Parti Trabzon belediye başkanı aday adayları yavaş yavaş netleşiyor. AK Parti temayül yoklaması
, 26 Kasım Pazar günü yurt genelinde gerçekleştirildi. 81 ildeki başkan adaylarını belirlemek için organize edilen temayül yoklaması, binlerce üyenin katılımıyla gerçekleşti. Peki, AK Parti Trabzon belediye başkanı aday adayları kimler olacak?
AK PARTİ TRABZON BELEDİYE BAŞKANI ADAY ADAYLARI 2024
AK Parti Trabzon belediye başkanı adayları yapılacak olan temayül yoklamasının ardından belli olacak.
Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı olan tek isim Türkay Gümüş oldu. Gümüş, mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun yerine aday olmak istiyor. İlçelerde ise aday adaylığı için başvuran isimler şu şekilde: Akçaabat
: Cemil Güner, Savaş Ayvaz, Süleyman Küçük, Enes AslanAraklı
: Hasan Çebi, Çetin Çebi, Rasim Çebi, Mikdat Çebi, Hüseyin Avni Çoşkun Çebi, Aydın Hacıalioğlu, Ahmet Küçük, Hüseyin KınalıoğluArsin
: Sedat Özbakır, Şaban Bülbül, İbrahim KüçükÇaykara
: Yusuf Aydın, Hanife Saylan, Bayram GenelMaçka
: Oğuz Kara, Yasin Bahçekapılı, Hikmet Yıldız, Ali ŞahinOf
: Ömer Lütfü Saral, Berkant SaralSürmene
: İrfan Hacıoğlu, Ahmet İslam, Aydın Bayraktar, Abdül Celil SeymenYomra
: Engin İğci, Mustafa Gümrükçüoğlu, Veysel Aslan, Tülay Adanur, Furkan Bayrak, Erdem İskender, Muharrem Lütfü Pehlivan, Eyüp Çuvalcı, Davut Ayyıldız, Emrah
Ömer ÇamBeşikdüzü
: Metin Kalay, Ali Şükrü Bekar, Uğur Taş, Emrah Demiral, Yaşar Turan, Zülküf Dilli, Ali ZeytinŞalpazarı
: Mehmet Muhcu, Emine AtlarÇarşıbaşı
: Zekeriya Karaçengel, Fatma Ömür BalcıDernekpazarı
: Ersin Akyol, Mehmet Kadri Çıkrık, Celal Şenaslan, Muzaffer Kişmiroğlu, Uğur ErDüzköy
: Bülent Cumur, Süleyman Köroğlu, Ali KöroğluKöprübaşı
: Dursun YazıcıOrtahisar
: Temel Altunbaş, Ahmet Birinci, Hasan KahveciHayrat
, Vakfıkebir ve Tonya ilçelerinde ise belediye başkan aday adayı olmak için hiçbir başvuru yapılmadı.