Haber Tarihi: 27 Kasım 2023 15:24 - Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2023 15:24

AK Parti Trabzon belediye başkanı aday adayları 2024

2024 AK Parti Trabzon belediye başkanı aday adayları belli oluyor. AKP'nin geleneksel hale gelen teşkilatla temayül yoklaması Türkiye genelinde yapıldı. 150 bin civarında teşkilat üyesi yerel seçimlerde yarışacak belediye başkan adayları için görüşlerini ortaya koydu. MYK toplantısında temayül yoklamasının sonuçları ile birlikte seçim süreci ile ilgili hazırlıklar ele alınacak. Peki, AK Parti Trabzon belediye başkanı aday adayları kimler olacak?

AK Parti Trabzon belediye başkanı aday adayları 2024
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2024 AK Parti Trabzon belediye başkanı aday adayları yavaş yavaş netleşiyor. AK Parti temayül yoklaması, 26 Kasım Pazar günü yurt genelinde gerçekleştirildi. 81 ildeki başkan adaylarını belirlemek için organize edilen temayül yoklaması, binlerce üyenin katılımıyla gerçekleşti. Peki, AK Parti Trabzon belediye başkanı aday adayları kimler olacak?
AK PARTİ TRABZON BELEDİYE BAŞKANI ADAY ADAYLARI 2024

AK Parti Trabzon belediye başkanı adayları yapılacak olan temayül yoklamasının ardından belli olacak.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı olan tek isim Türkay Gümüş oldu. Gümüş, mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun yerine aday olmak istiyor.

İlçelerde ise aday adaylığı için başvuran isimler şu şekilde:

Akçaabat: Cemil Güner, Savaş Ayvaz, Süleyman Küçük, Enes Aslan
Araklı: Hasan Çebi, Çetin Çebi, Rasim Çebi, Mikdat Çebi, Hüseyin Avni Çoşkun Çebi, Aydın Hacıalioğlu, Ahmet Küçük, Hüseyin Kınalıoğlu
Arsin: Sedat Özbakır, Şaban Bülbül, İbrahim Küçük
Çaykara: Yusuf Aydın, Hanife Saylan, Bayram Genel
Maçka: Oğuz Kara, Yasin Bahçekapılı, Hikmet Yıldız, Ali Şahin
Of: Ömer Lütfü Saral, Berkant Saral
Sürmene: İrfan Hacıoğlu, Ahmet İslam, Aydın Bayraktar, Abdül Celil Seymen
Yomra: Engin İğci, Mustafa Gümrükçüoğlu, Veysel Aslan, Tülay Adanur, Furkan Bayrak, Erdem İskender, Muharrem Lütfü Pehlivan, Eyüp Çuvalcı, Davut Ayyıldız, Emrah Ömer Çam
Beşikdüzü: Metin Kalay, Ali Şükrü Bekar, Uğur Taş, Emrah Demiral, Yaşar Turan, Zülküf Dilli, Ali Zeytin
Şalpazarı: Mehmet Muhcu, Emine Atlar
Çarşıbaşı: Zekeriya Karaçengel, Fatma Ömür Balcı
Dernekpazarı: Ersin Akyol, Mehmet Kadri Çıkrık, Celal Şenaslan, Muzaffer Kişmiroğlu, Uğur Er
Düzköy: Bülent Cumur, Süleyman Köroğlu, Ali Köroğlu
Köprübaşı: Dursun Yazıcı
Ortahisar: Temel Altunbaş, Ahmet Birinci, Hasan Kahveci
Hayrat, Vakfıkebir ve Tonya ilçelerinde ise belediye başkan aday adayı olmak için hiçbir başvuru yapılmadı.

 
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