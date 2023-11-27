Haber Tarihi: 27 Kasım 2023 15:17 - Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2023 15:17

AK Parti Sakarya belediye başkanı aday adayları 2024

AK Parti Sakarya belediye başkanı aday adayları 2024
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2024 AK Parti Sakarya belediye başkanı aday adayları belli oluyor. AKP'nin geleneksel hale gelen teşkilatla temayül yoklaması Türkiye genelinde yapıldı. 150 bin civarında teşkilat üyesi yerel seçimlerde yarışacak belediye başkan adayları için görüşlerini ortaya koydu. MYK toplantısında temayül yoklamasının sonuçları ile birlikte seçim süreci ile ilgili hazırlıklar ele alınacak. Peki, AK Parti Sakarya belediye başkanı aday adayları kimler olacak?
2024 AK Parti Sakarya belediye başkanı aday adayları yavaş yavaş netleşiyor. AK Parti temayül yoklaması, 26 Kasım Pazar günü yurt genelinde gerçekleştirildi. 81 ildeki başkan adaylarını belirlemek için organize edilen temayül yoklaması, binlerce üyenin katılımıyla gerçekleşti. Peki, AK Parti Sakarya belediye başkanı aday adayları kimler olacak?

AK PARTİ SAKARYA BELEDİYE BAŞKANI ADAY ADAYLARI 2024

AK Parti Sakarya belediye başkanı aday adayları yapılacak olan temayül yoklamasının ardından belli olacak.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nde 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesinde aday adaylığı başvuruları sona erdi. 16 ilçe ve Büyükşehir Belediyesi için 93 isim başvuru yaptı. En çok aday adayı başvurusu 11 başvuru ile Kocaali ve Arifiye Belediyesine oldu. Arifiye'yi 10 başvuru ile Erenler Belediyesi takip etti.

Serdivan ve Karapürçek Belediyesine 9 aday adayı, Ferizli ve Kaynarca Belediyesine 7 aday adayı, Sapanca Belediyesi 6 aday adayı, Karasu Belediyesi 5 aday adayı, Geyve ve Akyazı Belediyesi 4 aday adayı, Taraklı, Pamukova, Söğütlü ve Hendek Belediyesi 2 aday adayı çıkartırken, Adapazarı ve Büyükşehir Belediyesi tek aday adayı çıkarttı.

İşte Adaylar;

Sakarya Büyükşehir -Rüstem Keleş


Adapazarı -Mücahit Akpınar

Akyazı -Abdullah Taha Yıldırım

Akyazı -Murat Tepeçınar

Akyazı -Nail Kahveci
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Akyazı -Sami Kafadar

Serdivan -Osman Çelik

Serdivan -Nuri Oktay

Serdivan -Fatih Turan

Serdivan -Furkan Beşel

Serdivan -Mehmet Şehit

Serdivan -İlhan Yılmaz

Serdivan -Enver Tok

Serdivan -Özkan Çerlek

Serdivan -Adem Tok

Söğütlü -Selçuk Kurt

Söğütlü -Hüseyin Genç

Hendek -Ali Kemal Sofu

Hendek -Öcal Danyeri

Ferizli -Bahattin Paşalı

Ferizli -Hakan Demirbaş

Ferizli -Ahmet Soğuk

Ferizli -Muhsin Zurnacı

Ferizli -Yüksel Kadıoğlu

Ferizli -Ertan Cimbat

Ferizli -Serhat Çiçek

Sapanca -Arif Tanta

Sapanca -Ömer Susran Hunca

Sapanca -Yaşar Faruk Balkaya

Sapanca -Yunus Gümüşel

Sapanca -Yusuf İlker Şahin

Sapanca -Recayi Çapoğlu

Karasu -Kamil Özen

Karasu -Yakup Altıntaş

Karasu -Yakup Ayar

Karasu -Zeki Yılmaz

Karasu -Ömer Babalıoğlu

Karapürçek -İbrahim Bilici

Karapürçek -Ümit Bodur

Karapürçek -Musa Burnaz

Karapürçek-Muhammed Çakırbaş

Karapürçek -İsmail Hakkı Doğramacı

Karapürçek -Fatih Mehniyar

Karapürçek-Ertunç Öner

Karapürçek -Ömer Yıldırım

Karapürçek -Ali İhsan Tarım

Erenler -Erdal Köse

Erenler -Erdal Yıldırım

Erenler -Necmettin Kırık

Erenler -Resul Erdoğan Yılmaz

Erenler -Ömer Bektaş

Erenler -Semiha Bafralıoğlu

Erenler -Yusuf Türkhan

Erenler -Harun Şen

Erenler -Osman Karataş

Erenler -Muhammet Kıratlı

Kaynarca -Mustafa Özer

Kaynarca -Ahmet Köseoğlu

Kaynarca -Niyazi Ergün Öztürk

Kaynarca -Kadir Yazgan

Kaynarca -İbrahim Çakar

Kaynarca - Selçuk Girgin

Kaynarca -Recep Yerlikaya

Kocaali -Sinan İngenç

Kocaali -Enver Çelik

Kocaali -Mehmet Abay

Kocaali -Abdulhamit Kulaç

Kocaali -Habip Gül

Kocaali -Turan Yüzücü

Kocaali -Ersan Demir

Kocaali -Basri Burak Ak

Kocaali -Ertan Yılmaz

Kocaali -Erdal Büyükkkaya

Kocaali -Ali Koz

Arifiye -Hüseyin Remzi Adıyaman

Arifiye -Erkan Azman

Arifiye -Rıdvan Sezer

Arifiye -Yılmaz Çiğdem

Arifiye -Akın Aksakal

Arifiye -Nureddin Subaşı

Arifiye -Salih Kaya

Arifiye -Emrah Arslan

Arifiye -Dursun Murat Ak

Arifiye - Behlül Bayrak

Arifiye -Önder Karan

Pamukova -Adnan Çelik

Pamukova -Fatih Akın

Geyve -Sabri Bölükbaşı

Geyve -Turgay Akın

Geyve -Selçuk Yıldız

Geyve -Hasan Tahsin Dişli

Taraklı -Şahin Akı

Taraklı -Arzu Tolun

 
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