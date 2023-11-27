AK Parti Sakarya belediye başkanı aday adayları 2024

2024 AK Parti Sakarya belediye başkanı aday adayları belli oluyor. AKP'nin geleneksel hale gelen teşkilatla temayül yoklaması Türkiye genelinde yapıldı. 150 bin civarında teşkilat üyesi yerel seçimlerde yarışacak belediye başkan adayları için görüşlerini ortaya koydu. MYK toplantısında temayül yoklamasının sonuçları ile birlikte seçim süreci ile ilgili hazırlıklar ele alınacak. Peki, AK Parti Sakarya belediye başkanı aday adayları kimler olacak?
2024 AK Parti Sakarya belediye başkanı aday adayları yavaş yavaş netleşiyor. AK Parti temayül yoklaması
, 26 Kasım Pazar günü yurt genelinde gerçekleştirildi. 81 ildeki başkan adaylarını belirlemek için organize edilen temayül yoklaması, binlerce üyenin katılımıyla gerçekleşti. Peki, AK Parti Sakarya belediye başkanı aday adayları kimler olacak? AK PARTİ SAKARYA BELEDİYE BAŞKANI ADAY ADAYLARI 2024
AK Parti Sakarya belediye başkanı aday adayları yapılacak olan temayül yoklamasının ardından belli olacak.
Adalet ve Kalkınma Partisi'nde 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesinde aday adaylığı başvuruları sona erdi. 16 ilçe ve Büyükşehir Belediyesi için 93 isim başvuru yaptı. En çok aday adayı başvurusu 11 başvuru ile Kocaali ve Arifiye Belediyesine oldu. Arifiye'yi 10 başvuru ile Erenler Belediyesi takip etti.
Serdivan ve Karapürçek Belediyesine 9 aday adayı, Ferizli ve Kaynarca Belediyesine 7 aday adayı, Sapanca Belediyesi 6 aday adayı, Karasu Belediyesi 5 aday adayı, Geyve ve Akyazı Belediyesi 4 aday adayı, Taraklı, Pamukova, Söğütlü ve Hendek Belediyesi 2 aday adayı çıkartırken, Adapazarı ve Büyükşehir Belediyesi tek aday adayı çıkarttı. İşte Adaylar;
Sakarya Büyükşehir -Rüstem Keleş
Adapazarı -Mücahit Akpınar
Akyazı -Abdullah Taha Yıldırım
Akyazı -Murat Tepeçınar
Akyazı -Nail Kahveci
Akyazı -Sami Kafadar
Serdivan -Osman Çelik
Serdivan -Nuri Oktay
Serdivan -Fatih Turan
Serdivan -Furkan Beşel
Serdivan -Mehmet Şehit
Serdivan -İlhan Yılmaz
Serdivan -Enver Tok
Serdivan -Özkan Çerlek
Serdivan -Adem Tok
Söğütlü -Selçuk Kurt
Söğütlü -Hüseyin Genç
Hendek -Ali Kemal Sofu
Hendek -Öcal Danyeri
Ferizli -Bahattin Paşalı
Ferizli -Hakan Demirbaş
Ferizli -Ahmet Soğuk
Ferizli -Muhsin Zurnacı
Ferizli -Yüksel Kadıoğlu
Ferizli -Ertan Cimbat
Ferizli -Serhat Çiçek
Sapanca -Arif Tanta
Sapanca -Ömer Susran Hunca
Sapanca -Yaşar Faruk Balkaya
Sapanca -Yunus Gümüşel
Sapanca -Yusuf İlker Şahin
Sapanca -Recayi Çapoğlu
Karasu -Kamil Özen
Karasu -Yakup Altıntaş
Karasu -Yakup Ayar
Karasu -Zeki Yılmaz
Karasu -Ömer Babalıoğlu
Karapürçek -İbrahim Bilici
Karapürçek -Ümit Bodur
Karapürçek -Musa Burnaz
Karapürçek-Muhammed Çakırbaş
Karapürçek -İsmail Hakkı Doğramacı
Karapürçek -Fatih Mehniyar
Karapürçek-Ertunç Öner
Karapürçek -Ömer Yıldırım
Karapürçek -Ali İhsan Tarım
Erenler -Erdal Köse
Erenler -Erdal Yıldırım
Erenler -Necmettin Kırık
Erenler -Resul Erdoğan Yılmaz
Erenler -Ömer Bektaş
Erenler -Semiha Bafralıoğlu
Erenler -Yusuf Türkhan
Erenler -Harun Şen
Erenler -Osman Karataş
Erenler -Muhammet Kıratlı
Kaynarca -Mustafa Özer
Kaynarca -Ahmet Köseoğlu
Kaynarca -Niyazi Ergün Öztürk
Kaynarca -Kadir Yazgan
Kaynarca -İbrahim Çakar
Kaynarca - Selçuk Girgin
Kaynarca -Recep Yerlikaya
Kocaali -Sinan İngenç
Kocaali -Enver Çelik
Kocaali -Mehmet Abay
Kocaali -Abdulhamit Kulaç
Kocaali -Habip Gül
Kocaali -Turan Yüzücü
Kocaali -Ersan Demir
Kocaali -Basri Burak Ak
Kocaali -Ertan Yılmaz
Kocaali -Erdal Büyükkkaya
Kocaali -Ali Koz
Arifiye -Hüseyin Remzi Adıyaman
Arifiye -Erkan Azman
Arifiye -Rıdvan Sezer
Arifiye -Yılmaz Çiğdem
Arifiye -Akın Aksakal
Arifiye -Nureddin Subaşı
Arifiye -Salih Kaya
Arifiye -Emrah Arslan
Arifiye -Dursun Murat Ak
Arifiye - Behlül Bayrak
Arifiye -Önder Karan
Pamukova -Adnan Çelik
Pamukova -Fatih Akın
Geyve -Sabri Bölükbaşı
Geyve -Turgay Akın
Geyve -Selçuk Yıldız
Geyve -Hasan Tahsin Dişli
Taraklı -Şahin Akı
Taraklı -Arzu Tolun