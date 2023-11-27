AK Parti Gaziantep belediye başkanı aday adayları 2024

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

2024 AK Parti Gaziantep belediye başkanı aday adayları yavaş yavaş netleşiyor. AK Parti temayül yoklaması, 26 Kasım Pazar günü yurt genelinde gerçekleştirildi. 81 ildeki başkan adaylarını belirlemek için organize edilen temayül yoklaması, binlerce üyenin katılımıyla gerçekleşti. Peki, AK Parti Gaziantep belediye başkanı aday adayları kimler olacak?AK Parti Gaziantep belediye başkanı aday adayları yapılacak olan temayül yoklamasının ardından belli olacak.AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'na 31 Mart yerel seçimlerinde başkan aday adaylığı için müracatlar tamamlandı.AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, 31 Mart yerel seçimlerinde aday adayı olarak müracaat edenlerin 26 Kasım 2023 Pazar günü Şahinbey Kapalı Spor Salonunda temayül yoklaması yapılacağını söyledi.Başvuru yapan aday adaylarına başarılar dileyen Başkan Çetin, 31 Mart yerel seçimlerinde Ak Parti olarak gerekse de Cumhur ittifakı olarak Gaziantep'te 10'da 10 yapacaklarını ifade etti.1- Hakan Teke2- Mehmet Haz3- Emre Akar4- SelamiYetkinşekerci5- Cuma Güzel1- Halil Karakuş2- Mustafa Kılıç3- Yahya Serkan Emre4- Yusuf Erdem Güzelbey5- İbrahim Halil Oğuz6- Ali Yıldırım1- Şeydi Vakkas Ömeroğlu2- Hüseyin Bulut1- Yusuf Yıldızgil2- Yusuf Yıldız3- Mehmet Uludağ1- Mustafa Doktoroğlu2- Necmettin Açıkğöz3- İhsan Ağcan1- Erdem Yılmaz1- Mehmet Polat2- Celal Sarı1- Bestami Cevher2- Murat Gökhan Ateş3- Mustafa Öksüz4- İsrafil Bahar5- Kemal Belpınar6- Süleyman Şentürk7- Bayram Gökkaya8- Hakkı Güler9- Adnan Köşker