AK Parti Gaziantep belediye başkanı aday adayları 2024

2024 AK Parti Gaziantep belediye başkanı aday adayları yavaş yavaş netleşiyor. AK Parti temayül yoklaması, 26 Kasım Pazar günü yurt genelinde gerçekleştirildi. 81 ildeki başkan adaylarını belirlemek için organize edilen temayül yoklaması, binlerce üyenin katılımıyla gerçekleşti. Peki, AK Parti Gaziantep belediye başkanı aday adayları kimler olacak?
AK PARTİ GAZİANTEP BELEDİYE BAŞKANI ADAY ADAYLARI 2024
AK Parti Gaziantep belediye başkanı aday adayları yapılacak olan temayül yoklamasının ardından belli olacak.
AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'na 31 Mart yerel seçimlerinde başkan aday adaylığı için müracatlar tamamlandı.
AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, 31 Mart yerel seçimlerinde aday adayı olarak müracaat edenlerin 26 Kasım 2023 Pazar günü Şahinbey Kapalı Spor Salonunda temayül yoklaması yapılacağını söyledi.
Başvuru yapan aday adaylarına başarılar dileyen Başkan Çetin, 31 Mart yerel seçimlerinde Ak Parti olarak gerekse de Cumhur ittifakı olarak Gaziantep'te 10'da 10 yapacaklarını ifade etti. AK Parti Gaziantep'te ilçelere aday adayı olanları isim listesi şöyle;
- ŞAHİNBEY
1- Hakan Teke
2- Mehmet Haz
3- Emre Akar
4- Selami
Yetkinşekerci
5- Cuma Güzel
- ŞEHİTKAMİL
1- Halil Karakuş
2- Mustafa Kılıç
3- Yahya Serkan Emre
4- Yusuf Erdem Güzelbey
5- İbrahim Halil Oğuz
6- Ali Yıldırım
- ARABAN
1- Şeydi Vakkas Ömeroğlu
2- Hüseyin Bulut
- İSLAHİYE
1- Yusuf Yıldızgil
2- Yusuf Yıldız
3- Mehmet Uludağ
- NİZİP
1- Mustafa Doktoroğlu
2- Necmettin Açıkğöz
3- İhsan Ağcan
- YAVUZELİ
1- Erdem Yılmaz
-KARKAMIŞ
1- Mehmet Polat
2- Celal Sarı
- NURDAĞI
1- Bestami Cevher
2- Murat Gökhan Ateş
3- Mustafa Öksüz
4- İsrafil Bahar
5- Kemal Belpınar
6- Süleyman Şentürk
7- Bayram Gökkaya
8- Hakkı Güler
9- Adnan Köşker
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