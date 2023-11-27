AK Parti Denizli belediye başkanı aday adayları 2024

2024 AK Parti Denizli belediye başkanı aday adayları yavaş yavaş netleşiyor. AK Parti temayül yoklaması, 26 Kasım Pazar günü yurt genelinde gerçekleştirildi. 81 ildeki başkan adaylarını belirlemek için organize edilen temayül yoklaması, binlerce üyenin katılımıyla gerçekleşti. Peki, AK Parti Denizli belediye başkanı aday adayları kimler olacak?
AK PARTİ DENİZLİ BELEDİYE BAŞKANI ADAY ADAYLARI 2024
AK Parti Denizli belediye başkanı aday adayları yapılacak olan temayül yoklamasının ardından belli olacak.
Denizli'de yerel seçim heyecanı sürüyor. Siyasi partilerin adaylarının belli olmaya başladığı şu günlerde Ak Parti'de hareketli günler yaşanıyor. 10 ilçe ve belediyesi için toplamda 21 partili başkanı olmak için başvuruda bulundu. ACIPAYAM
MEHMET ESKİN
FİKRET GÜMÜŞ
Mahir Altuğ
Kadir Özdemir BABADAĞ
MURAT KUMRAL
Osman KOCAAYAN
KAMİL ÇALIŞKAN BOZKURT
AHMET BAYAR
ABDULLAH DEDA ÇARDAK
NAZİF KORKMAZ
FERİDUN FİKRİ AKYOL
H. İBRAHİM KOCATÜRKMEN
Kadir BAŞ HONAZ
HAYATİ IŞIK
PAMUKKALE
UĞUR GÖKBEL SERİNHİSAR
CEMAL KOBAŞ
MERKEZEFENDİ
RECEP YUNUS ÖZER KALE
OSMAN BİLGİN
HASAN BILHAN SALTAN ÇİVRİL
ÖZKAN AVCI BÜYÜKŞEHİR
DEMET ÖZKAN DEĞİRMENCİ
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