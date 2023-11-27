AK Parti Denizli belediye başkanı aday adayları 2024

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

2024 AK Parti Denizli belediye başkanı aday adayları yavaş yavaş netleşiyor. AK Parti temayül yoklaması, 26 Kasım Pazar günü yurt genelinde gerçekleştirildi. 81 ildeki başkan adaylarını belirlemek için organize edilen temayül yoklaması, binlerce üyenin katılımıyla gerçekleşti. Peki, AK Parti Denizli belediye başkanı aday adayları kimler olacak?AK Parti Denizli belediye başkanı aday adayları yapılacak olan temayül yoklamasının ardından belli olacak.Denizli'de yerel seçim heyecanı sürüyor. Siyasi partilerin adaylarının belli olmaya başladığı şu günlerde Ak Parti'de hareketli günler yaşanıyor. 10 ilçe ve belediyesi için toplamda 21 partili başkanı olmak için başvuruda bulundu.MEHMET ESKİNFİKRET GÜMÜŞMahir AltuğKadir ÖzdemirMURAT KUMRALOsman KOCAAYANKAMİL ÇALIŞKANAHMET BAYARABDULLAH DEDANAZİF KORKMAZFERİDUN FİKRİ AKYOLH. İBRAHİM KOCATÜRKMENKadir BAŞHAYATİ IŞIKPAMUKKALEUĞUR GÖKBELCEMAL KOBAŞMERKEZEFENDİRECEP YUNUS ÖZEROSMAN BİLGİNHASAN BILHAN SALTANÖZKAN AVCIDEMET ÖZKAN DEĞİRMENCİ