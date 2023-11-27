Haber Tarihi: 27 Kasım 2023 14:45 - Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2023 14:45

AK Parti Denizli belediye başkanı aday adayları 2024

2024 AK Parti Denizli belediye başkanı aday adayları belli oluyor. AKP'nin geleneksel hale gelen teşkilatla temayül yoklaması Türkiye genelinde yapıldı. 150 bin civarında teşkilat üyesi yerel seçimlerde yarışacak belediye başkan adayları için görüşlerini ortaya koydu. MYK toplantısında temayül yoklamasının sonuçları ile birlikte seçim süreci ile ilgili hazırlıklar ele alınacak. Peki, AK Parti Denizli belediye başkanı aday adayları kimler olacak?

AK Parti Denizli belediye başkanı aday adayları 2024
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2024 AK Parti Denizli belediye başkanı aday adayları yavaş yavaş netleşiyor. AK Parti temayül yoklaması, 26 Kasım Pazar günü yurt genelinde gerçekleştirildi. 81 ildeki başkan adaylarını belirlemek için organize edilen temayül yoklaması, binlerce üyenin katılımıyla gerçekleşti. Peki, AK Parti Denizli belediye başkanı aday adayları kimler olacak?
AK PARTİ DENİZLİ BELEDİYE BAŞKANI ADAY ADAYLARI 2024

AK Parti Denizli belediye başkanı aday adayları yapılacak olan temayül yoklamasının ardından belli olacak.

Denizli'de yerel seçim heyecanı sürüyor. Siyasi partilerin adaylarının belli olmaya başladığı şu günlerde Ak Parti'de hareketli günler yaşanıyor. 10 ilçe ve belediyesi için toplamda 21 partili başkanı olmak için başvuruda bulundu.

 

ACIPAYAM

MEHMET ESKİN

FİKRET GÜMÜŞ


Mahir Altuğ

Kadir Özdemir

BABADAĞ

MURAT KUMRAL
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Osman KOCAAYAN

KAMİL ÇALIŞKAN

BOZKURT

AHMET BAYAR

ABDULLAH DEDA

ÇARDAK

NAZİF KORKMAZ

FERİDUN FİKRİ AKYOL

H. İBRAHİM KOCATÜRKMEN

Kadir BAŞ

HONAZ

HAYATİ IŞIK

PAMUKKALE

UĞUR GÖKBEL

SERİNHİSAR

CEMAL KOBAŞ

MERKEZEFENDİ

RECEP YUNUS ÖZER

KALE

OSMAN BİLGİN

HASAN BILHAN SALTAN

ÇİVRİL

ÖZKAN AVCI

BÜYÜKŞEHİR

DEMET ÖZKAN DEĞİRMENCİ

 
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