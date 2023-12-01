Haber Tarihi: 01 Aralık 2023 12:23 - Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2023 12:23

AK Parti belediye başkanı adayları 2024: AKP İstanbul, Ankara, İzmir belediye başkanı adayları

AK Parti belediye başkanı adayları 2024 yılında kimler olacağı merak konusu. AK Parti'de 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde belediye başkan adaylığı için başvuru süreci başladı. AK Parti'nin geleneksel hale gelen teşkilatla temayül yoklaması Türkiye genelinde yapıldı. 150 bin civarında teşkilat üyesi yerel seçimlerde yarışacak belediye başkan adayları için görüşlerini ortaya koydu.

AK Parti belediye başkanı adayları 2024: AKP İstanbul, Ankara, İzmir belediye başkanı adayları
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31 Mart 2024'teki yerel seçimlere 7 ay gibi bir süre kaldı. Fakat partiler, hazırlıklara şimdiden başladı. AK Parti, başta 30 büyükşehir olmak üzere belediye başkanlığı için hangi illerde ortak aday çıkartacaklarını belirlemek üzere bir heyet oluşturdu. Cumhur İttifakı ortağı MHP ile temasın ise bu hafta içinde gerçekleşmesi bekleniyor. Peki, AK Parti ve MHP'nin 2024 yerel seçim belediye başkan adayları kimler olacak? Süreç ne zaman başlayacak ve nasıl işleyecek? Adaylar ne zaman açıklanacak? 
AK PARTİ BELEDİYE BAŞKANI ADAY ADAYLARI 2024

AK Parti temayül yoklaması, 26 Kasım Pazar günü yurt genelinde gerçekleştirildi. 81 ildeki başkan adaylarını belirlemek için organize edilen temayül yoklaması, binlerce üyenin katılımıyla gerçekleşti. AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz Türkiye genelinde yaklaşık 150 bin kişinin oy kullandığını ifade etti.
AK PARTİ TEMAYÜL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

26 Kasım Pazar günü tamamlanan temayül oylamasının akabinde konuşan AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, "Cumhurbaşkanı'mız, 'Kararı veren komisyon oluşturuldu, buyurun' dediğinde biz de bütün hazırlıklarımızla o masada yerimizi alacağız. Cumhurbaşkanı'mızın başkanlık yaptığı o komisyon da kararını verecek. O tam ne zaman başlar bilmem ama henüz başlamadı." ifadesinde bulundu.

İSTANBUL BELEDİYE BAŞKANI ADAY ADAYLARI

Adaylık takviminin önümüzdeki ay itibariyle netleşmesi bekleniyor.

AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine yönelik AKP İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen temayül yoklamasına başkanlık etti.

Burada gazetecilere açıklama yapan Şahin, bugün Türkiye'nin 81 ilinde düzenlenen temayül yoklamasını yapma amaçlarının, teşkilat mensuplarının görüşlerini, düşüncelerini, eğilimlerini tespit ederek adayların belirlenmesi sürecinde bu görüş ve önerilerden istifade etmek olduğunu söyledi.

Şahin, "Bugün İstanbul'umuzda yaklaşık 9 bin teşkilat üyemiz burada oylarını kullanacaklar ve 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan mahalli idareler seçiminde yarışa girecek olan 39 ilçe ve bir büyükşehir belediye başkan adayımızın tespitinde bizlere yol gösterecekler" diye konuştu.

6 ADAY ADAYI

"İstanbul'umuzun 39 ilçesinde 255 ilçe belediye başkan aday adayımız ve büyükşehrimiz için de 6 aday adayımız müracaatlarını gerçekleştirdiler" diyen Şahin, "Genel Merkez olarak illerimiz, ilçelerimiz ve bütün yönetim kademelerimizde 31 Mart seçimlerinde en güzel, en parlak başarıyı elde etmek için çok titiz ve hassas bir çalışmayı yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.


Anketler yapılıp mevcut belediye başkanlarının performanslarının değerlendirildiğini aktaran Şahin, "O şehrin, ilçenin ileri gelenleriyle sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler yapılıyor. Onların da eğilimi oluyor. Bunların hepsi birleştirilerek bir sonuca ulaşılıyor. Bunların hiçbiri başlı başına belirleyici olmadığı için bu sonuçlar Genel Merkezimizin çalışma ekibinde oluyor. Kamuoyuyla paylaşılmıyor" diye konuştu.

 

 
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