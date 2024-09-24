Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ajax-Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu. Amsterdam Johan Cruyff Arena'da oynanacak zorlu mücadele öncesinde hazırlılıklarını sürdüren temsilcimiz Beşiktaş, Ajax deplasmanından iyi bir sonuçla sahadan ayrılmak istiyor. Peki, Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Ajax-Beşiktaş maçı hangi kanalda? İşte Ajax-Beşiktaş maçı öncesinde öne çıkan tüm detaylar...



AJAX-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Ajax-Beşiktaş maçı, 26 Eylül 2024 Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.



AJAX-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?



Ajax-Beşiktaş maçı, TRT ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.



BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ



1. HAFTA



26 Eylül Perşembe



22.00 Ajax - Beşiktaş



2. HAFTA



3 Ekim Perşembe



22.00 Beşiktaş - Frankfurt



3. HAFTA



24 Ekim Perşembe



22.00 Lyon - Beşiktaş



4. HAFTA



6 Kasım Çarşamba



18.30 Beşiktaş - Malmö



5. HAFTA



28 Kasım Perşembe



20.45 Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv



6. HAFTA



12 Aralık Perşembe



23.00 Bodo/Glimt - Beşiktaş



7. HAFTA



22 Ocak Çarşamba



18.30 Beşiktaş - Athletic Bilbao



8. HAFTA



30 Ocak Perşembe



23.00 Twente - Beşiktaş

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