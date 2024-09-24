Haber Tarihi: 24 Eylül 2024 12:39 - Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2024 12:39

Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Ajax ile karşı karşıya geliyor. 36 takımın katılımı ile gerçekleşecek UEFA Avrupa Ligi bu sezon yeni formatıyla futbolseverlerle buluşacak. Avrupa Ligi'nde toplamda 8 maça çıkacak siyah-beyazlılar, 4 maçı evinde diğer 4 mücadeleyi ise deplasmanda oynayacak. Peki, Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Ajax-Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu. Amsterdam Johan Cruyff Arena'da oynanacak zorlu mücadele öncesinde hazırlılıklarını sürdüren temsilcimiz Beşiktaş, Ajax deplasmanından iyi bir sonuçla sahadan ayrılmak istiyor. Peki, Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Ajax-Beşiktaş maçı hangi kanalda? İşte Ajax-Beşiktaş maçı öncesinde öne çıkan tüm detaylar...

AJAX-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ajax-Beşiktaş maçı, 26 Eylül 2024 Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.

AJAX-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Ajax-Beşiktaş maçı, TRT ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

1. HAFTA

26 Eylül Perşembe

22.00 Ajax - Beşiktaş

2. HAFTA

3 Ekim Perşembe

22.00 Beşiktaş - Frankfurt

3. HAFTA

24 Ekim Perşembe

22.00 Lyon - Beşiktaş

4. HAFTA

6 Kasım Çarşamba

18.30 Beşiktaş - Malmö

5. HAFTA

28 Kasım Perşembe

20.45 Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv

6. HAFTA

12 Aralık Perşembe

23.00 Bodo/Glimt - Beşiktaş

7. HAFTA

22 Ocak Çarşamba

18.30 Beşiktaş - Athletic Bilbao

8. HAFTA

30 Ocak Perşembe

23.00 Twente - Beşiktaş
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