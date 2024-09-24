Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ajax-Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu. Amsterdam Johan Cruyff Arena'da oynanacak zorlu mücadele öncesinde hazırlılıklarını sürdüren temsilcimiz Beşiktaş, Ajax deplasmanından iyi bir sonuçla sahadan ayrılmak istiyor. Peki, Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Ajax-Beşiktaş maçı hangi kanalda? İşte Ajax-Beşiktaş maçı öncesinde öne çıkan tüm detaylar...
AJAX-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ajax-Beşiktaş maçı, 26 Eylül 2024 Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.
AJAX-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Ajax-Beşiktaş maçı, TRT ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ
1. HAFTA
26 Eylül Perşembe
22.00 Ajax - Beşiktaş
2. HAFTA
3 Ekim Perşembe
22.00 Beşiktaş - Frankfurt
3. HAFTA
24 Ekim Perşembe
22.00 Lyon - Beşiktaş
4. HAFTA
6 Kasım Çarşamba
18.30 Beşiktaş - Malmö
5. HAFTA
28 Kasım Perşembe
20.45 Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv
6. HAFTA
12 Aralık Perşembe
23.00 Bodo/Glimt - Beşiktaş
7. HAFTA
22 Ocak Çarşamba
18.30 Beşiktaş - Athletic Bilbao
8. HAFTA
30 Ocak Perşembe
23.00 Twente - Beşiktaş
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