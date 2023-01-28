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Şubat ayına artık günler kala aile sosyal yardım paraları hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başvuruda bulunan ailelere yapılan aile destek programı ödemeleri, şubat ayı için merakla bekleniyor. Peki, Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? 2023 şubat ayı sosyal yardım parası ne zaman yatacak?Uygulanan sosyal hizmet modelleri ile düşük gelirli birey ve ailelerin ihtiyaçlar doğrultusunda desteklendiğini vurgulayan Bakan Yanık şunları söyledi:"Dezavantajlı durumdaki bireyleri çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile destekliyoruz. Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1.997 TL'ye, %40-69 arası engelli aylığı 1.594 TL'ye, %70 ve üzeri engelli aylığı 2.392 TL'ye, Evde Bakım Yardımı 4.336 TL'ye ve Sosyal Ekonomik Destek de 3.038 TL'ye yükseldi. Yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız."Kişi başına düşen aylık gelire göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemeleri, hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyleydi:450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TLAylık ortalama 560 bin engelli vatandaşa Evde Bakım Yardımı yapıldığının altını çizen Bakan Yanık, 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımı'nın 3.336 TL'den 4.336 TL'ye çıktığını kaydetti.Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonu ile hareket ettiklerini belirten Bakan Yanık, bu kapsamda 2022 yılı içerisinde toplam 18 milyar TL Evde Bakım Yardımı'nda bulunduklarını bildirdi.