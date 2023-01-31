Haber Tarihi: 31 Ocak 2023 14:53 - Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2023 14:53

Aile destek yardımı ne kadar oldu? 2023 Sosyal yardım parası ne kadar?

Aile destek yardımı ne kadar oldu sorusu memur ve emekli maaşlarına yapılan Ocak zammı ile sosyal yardım ödemelerinde de zamlı olarak verilmesin de gündeme getirdi. Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabiliyor. Peki, Aile destek yardımı ne kadar oldu? 2023 Zamlı sosyal yardım parası ne kadar?

Aile destek yardımı ne kadar oldu? 2023 Sosyal yardım parası ne kadar?
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Aile destek programı zamlı ödeme tarihi ve ne kadar olacağı, ocak ayı itibarıyla gündeme gelmeye başladı. Sosyal yardım ödemeleri hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Derya Yanık, ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında yaşlı ve engelli aylığı, Evde Bakım Yardımı ve SED ödemelerinde zamlı olduğunu aktardı. Hanenin sosyoekonomik profiline göre Aile Destek Programı'ndan yararlanan vatandaşlar ise 2023 aile destek parası ne kadar oldu? Aile destek yardımı zamlı ne zaman yatacak? sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte, ödeme tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler....
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU 2023?
Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

ARALIK AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?


Aralık ayı destek ödemelerinin ayın ilk 10 gününde yapılması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları e-Devlet üzerinden kabul edilecek. E-devlet kullanmayan vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na (SYDV) ya da bakanlığın herhangi bir kurumuna giderek başvurusunu tamamlayabilecek.

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