Aile destek yardımı ne kadar oldu? 2023 Sosyal yardım parası ne kadar?

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Aile destek programı zamlı ödeme tarihi ve ne kadar olacağı, ocak ayı itibarıyla gündeme gelmeye başladı. Sosyal yardım ödemeleri hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Derya Yanık, ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında yaşlı ve engelli aylığı, Evde Bakım Yardımı ve SED ödemelerinde zamlı olduğunu aktardı. Hanenin sosyoekonomik profiline göre Aile Destek Programı'ndan yararlanan vatandaşlar ise 2023 aile destek parası ne kadar oldu? Aile destek yardımı zamlı ne zaman yatacak? sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte, ödeme tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler....Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.450 TL ve altı - 1.250 TL450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.Aralık ayı destek ödemelerinin ayın ilk 10 gününde yapılması bekleniyor.Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.Aile Destek Programı başvuruları e-Devlet üzerinden kabul edilecek. E-devlet kullanmayan vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na (SYDV) ya da bakanlığın herhangi bir kurumuna giderek başvurusunu tamamlayabilecek.