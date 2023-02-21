Haber Tarihi: 21 Şubat 2023 17:39 - Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2023 17:39

Ağır hasarlı binadan eşya alınır mı? Ağır hasarlı bina esya tahliyesi nasıl yapılacak?

Ağır hasarlı binalardan eşya tahliyesine yönelik açıklama geldi. Ağır hasarlı binadan eşyalar alınır mı, ağır hasarlı binalardan eşyalar taşınır mı? Sorularına yanı geldi. Diyarbakır'da ağır hasarlı binanın yıkımına başlandı. Peki, Ağır hasarlı bina ne demek?

Ağır hasarlı binadan eşya alınır mı? Ağır hasarlı bina esya tahliyesi nasıl yapılacak?
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde, afetzedelerin hasarlı yapılardaki eşyalarının tahliyesine yönelik genelge yayımladı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ortak çalışma sonucu, deprem bölgelerinde "yıkık", "acil yıktırılacak" ve "ağır hasarlı" yapılardaki eşyaların tahliyelerine yönelik esaslar belirlendi. Peki, Ağır hasarlı binadan eşya alınır mı? İşte detaylar...

Ağır hasarlı binadan eşya alınır mı?
İçişleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıklarının ortak çalışması sonucu deprem bölgelerinde "yıkık", "acil yıktırılacak" ve "ağır hasarlı" yapılara, eşya tahliyesi için girilmesi/girilmemesi kurallarını içeren genelge AFAD Başkanlığınca yayımlandı.
Genelgede "yıkık", "acil yıktırılacak" binalara kesinlikle girilmesine müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

Kontrollü tahliye yapılacak binalara da nasıl girileceği ve nelerin alınabileceği anlatıldı. Ayrıca tahliyelerin valilikler ve kaymakamlıklar koordinasyonunda, kolluk kuvvetleri gözetimde yapılacağının da altı çizildi.

Buna göre;

1) Afet gören alanlarda "yıkık" ve "acil yıktırılacak yapı" niteliğinde olduğu belirlenen yapılara kısa süreliğine de olsa girilmesi ve eşya alınması kesinlikle yasak.

2) Ağır hasarlı tüm yapılara giriş izni ve eşya alımı konusu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca görevlendirilen uzmanların raporu doğrultusunda değerlendirilecek.

3) Binasının hasar derecesi ağır hasarlı olarak belirlenmiş olan ve 30 günlük itiraz süresi içerisinde bina hasar durumuna itiraz etmeyecek vatandaşların eşyalarını alabilmeleri, yapıları ile ilgili uzmanlarca oluşturulacak tahliye raporuna uygun şekilde planlanacak.

4) Bu planlamalar iletişim çadırlarında vatandaşlarla paylaşılacak.


5) Uzman raporunda "girilemez" yazması durumunda can güvenliğini teminen yapıya girişe izin verilmeyecek.

6) "Yapıya kontrollü 30 dakika girilebilir" raporu verilmesi durumunda, 30 dakika kadar süre içerisinde yalnızca değerli eşya (pasaport, kıymetli evrak vb.) alımına müsaade edilecek.

7) "Yapıya kontrollü 2 saat girilebilir" raporu verilmesi durumunda, 2 saat içerisinde en fazla 4 kişi binaya girmek suretiyle eşyalarını alabilecek. (Yapıya sabitlenmiş ve sökümü esnasında titreşim yaratacak her türlü faaliyet kesinlikle yasak. Mutfak dolabı, kalorifer peteği, pvc kapı pencere, her türlü yapıya monte aksamlar, elektrik ve aydınlatma tesisatı vb eşyaların sökülmesi alınması kesinlikle yasak)

8) Tahliye çalışmalarının genel koordinasyonu Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından sağlanacak.

9) Tahliye, kolluk kuvvetleri gözetiminde gerçekleştirilecek olup belirtilen tüm kurallara uyulması zorunlu.

10) Tahliye sırasında olası mücbir sebeplerle tahliyenin durdurulması zorunluluğu oluşması halinde (artçı sarsıntı vb.) tahliye derhal sonlandırılacak ve bu durum tutanak altına alınacak.

11) İçeri girilmesine müsaade edilmeyen veya içerisinden eşya tahliyesi yapılamayan vatandaşlar için ayrıca eşya yardımı yapılacak.
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