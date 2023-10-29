Haber Tarihi: 29 Ekim 2023 18:05 - Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2023 18:05

Afrika Kupası ne zaman başlayacak? 2023 Afrika Uluslar Kupası tarihi

Afrika Uluslar Kupası'nın ne zaman başlayacağı futbolseverlerce merak ediliyor. Son olarak yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nı Senegal Milli Futbol Takımı kazanmıştı. Peki, Afrika Kupası maçları ne zaman?

Afrika Kupası ne zaman başlayacak? 2023 Afrika Uluslar Kupası tarihi
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34'üncü Afrika Uluslar Kupası, ev sahibi Fildişi Sahili'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmişti. Senegal Milli Futbol Takımı, normal süresi ve uzatma bölümü golsüz biten maçta Mısır'ı penaltılarda 4-2 yenerek 33. Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon olmuştu. Şimdi futbolseverler yeni turnuvanın tarihine dair araştırmalar yapıyor. İşte, merakla beklenen Afrika Uluslar Kupası tarihi...

AFRİKA KUPASI NE ZAMAN?

Afrika Uluslar Kupası, Fildişi Sahili'nde 13 Ocak-11 Şubat 2024 tarihlerinde düzenlenecek. Fildişi Sahili'nde temmuz ayında oynanması planlanan 34'üncü Afrika Uluslar Kupası, ev sahibi Fildişi Sahili'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Ocak 2024'e ertelenmişti. Organizasyonun eleme grubu aşamasında gruplarını ilk iki sırada tamamlamayı garantileyen ülkeler Fildişi Sahili, Fas, Cezayir, Güney Afrika, Senegal, Burkina Faso, Tunus, Mısır, Zambiya, Ekvator Ginesi, Nijerya, Gine-Bissau, Yeşil Burun Adaları, Mali, Gine, Gana, Angola, Tanzanya, Mozambik, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Moritanya, Gambiya, Kamerun ve Namibya oldu.

2025 VE 2027'DEKİ EV SAHİPLERİ BELLİ OLDU

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), 2025 ve 2027 yıllarındaki Afrika Uluslar Kupası'na ev sahipliği yapacak ülkeleri belirledi. CAF'tan yapılan açıklamada, Afrika Uluslar Kupası'nın 2025 yılında Fas'ta, 2027'de ise Kenya, Tanzanya ve Uganda'da ortaklaşa düzenleneceği kaydedildi. 2025 yılındaki turnuva için ev sahipliği hakkı geçen sene Gine'den geri alınırken, Cezayir, Zambiya, Benin ve Nijerya, ortak teklifini icra kurulu toplantısından önce çekti. 1988 yılından sonra ikinci kez organizasyona ev sahipliği yapacak Fas, Portekiz ve İspanya ile 2030 Dünya Kupası'nı ortaklaşa düzenlemek için de aday olmuştu.
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