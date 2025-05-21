Açıköğretim (AÖF) sınav tarihleri 2025 | Açıköğretim sınav giriş belgesi nereden alınır?

Anadolu Üniversitesi AÖF, 2024-2025 öğretim yılı sınav takvimini öğrencileriyle paylaşmıştır. Bu takvim, güz dönemi, bahar dönemi ve yaz okulu sınav tarihlerini kapsamaktadır. Öğrencilerin sınav planlamalarını yapabilmeleri için bu tarihleri dikkatlice not almaları gerekmektedir. İşte 2025 yılındaki Anadolu AÖF sınav tarihleri:

Güz Dönemi Ara Sınavı: 7-8 Aralık 2024 (Gerçekleşti)



Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 18-19 Ocak 2025 (Gerçekleşti)



BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI:

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 19-20 Nisan 2025 (Gerçekleşti)



Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 24-25 Mayıs 2025 (Yaklaşan)



Yaz Okulu Sınavı: 16 Ağustos 2025 (Planlanan)



Bu tarihler, Anadolu AÖF öğrencileri için önemli bir yol haritası niteliğindedir. Özellikle bahar dönemi dönem sonu sınavlarına hazırlanan öğrenciler için bu tarih oldukça yakındır. Anadolu AÖF sınav tarihleri 2025 takvimine göre, öğrenciler çalışmalarını bu tarihlere göre şekillendirmelidir.

Anadolu AÖF sınavlarına katılabilmek için öğrencilerin yanlarında mutlaka açıköğretim sınav giriş belgesi bulundurmaları gerekmektedir. Sınav giriş belgesi, öğrencilerin hangi bina ve salonda sınava gireceklerini gösteren resmi bir belgedir. Bu belge olmadan sınava girmek mümkün değildir. Bu nedenle, Anadolu AÖF öğrencileri, sınav dönemleri öncesinde açıköğretim sınav giriş belgesi işlemlerini eksiksiz bir şekilde tamamlamalıdır.

Anadolu AÖF sınav giriş belgesi 2025 için henüz bahar dönemi dönem sonu sınavları öncesinde öğrenciler tarafından sorgulanmaktadır. Sınav giriş belgeleri, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin resmi web sitesi üzerinden erişime açılmaktadır. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve öğrenci şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınav giriş belgelerini görüntüleyebilir ve yazdırabilirler.

Anadolu Üniversitesi AÖF öğrenci sistemine (https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/) giriş yapın.



T.C. kimlik numaranız ve öğrenci şifreniz ile oturum açın.



Sınav işlemleri bölümünden "Sınav Giriş Belgesi" seçeneğini tıklayın.



Açılan sayfada ilgili döneme ait sınav giriş belgenizi görüntüleyebilir ve yazdırabilirsiniz.



Alternatif olarak, öğrenciler e-Devlet sistemi üzerinden de Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesine ulaşabilirler. e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra, arama bölümüne "Açıköğretim Sınav Giriş Belgesi" yazarak ilgili bağlantıya tıklayabilirler.

Anadolu AÖF sınav giriş yerleri, öğrencilerin kayıt esnasında veya belirlenen tarihler arasında yaptıkları sınav merkezi tercihlerine göre belirlenmektedir. Öğrenciler, sınav giriş belgelerini aldıklarında sınav giriş yerlerini detaylı olarak görebilirler