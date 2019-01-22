  •  
    Dubai'de İKİ YILDIZ avı! Aynı oteldeler, G.Saray..
  •  
    Ersun Yanal da onayladı Başakşehir'e bir telefon
  •  
    'Fenerbahçe kazanamaz çünkü alt sıra takımı...'
  •  
    "Comolli patlayacak ve Ersun Yanal patlayacak"
  •  
    Dilmen'den F.Bahçe'ye uyarı: "Aman, sakın..."

Abdurrahim Albayrak, Dubai'den 2 yıldızla gelecek!

Galatasaray transferde harekete geçti. 2.Başkan Abdurrahim Albayrak ile idari direktör Şükrü Hanedar, golcü transferini noktalamak için Dubai'ye gitti. Sarı-Kırmızılı yöneticilerin çarşamba günü Alan ve Pato ile birlikte İstanbul'a dönmesi bekleniyor.

Kaynak: Güneş
Abdurrahim Albayrak, Dubai'den 2 yıldızla gelecek!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ocak 2019 09:21
Galatasaray'a yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre ise Sarı-Kırmızılılar'ın hedefinde bir de Brezilyalı süper star Alexandre Pato bulunuyor…

Pato da tıpkı Alan gibi takımı Tianjin ile Dubai'de kamp yapıyor. Abdurrahim Albayrak ile Şükrü Hanedar'ın Alan ve Pato'yu aynı anda transfer ederek gövde gösterisi yapmak istediği bilgisine varıldı.

Galatasaray'ın bu iki oyuncu için de bonservis ödeyeceği gelen bilgiler arasında…

MUSTAFA CENGİZ'DEN "ŞARTLARI ZORLAYIN" EMRİ

Sarı-Kırmızılılar, Pato gibi ünlü bir yıldızı kadrosuna katıp hem taraftarını coşturmak hem de rakiplerine gözdağı vermek istiyor. Bu nedenle de kulübü ile 2019 sonuna kadar sözleşmesi bulunan Pato için başkan Mustafa Cengiz'in tüm şartların zorlanmasını istediği bildirildi.

KULÜBÜN SAHİPLERİ GÖZALTINA ALINDI!

Çin'de yanlış ilaç pazarlamasının sonucunda Tianjin Quanjian'ın sahibi olduğu şirketin sahibi Shu Yuhui ve 17 yöneticisi gözaltına alınmasını, Çin Futbol Federasyonu'nun kulübün lisansını iptal etmesi ve kulübün idaresinin şehrin yerel yönetimine devredilmesi izlemişti.

Kulübün logosu ve ismi değiştirilirken Brezilyalı golcü Alexandre Pato'nun da ayrılmak istediği öğrenildi!

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için