Abdurrahim Albayrak, Dubai'den 2 yıldızla gelecek!

MUSTAFA CENGİZ'DEN "ŞARTLARI ZORLAYIN" EMRİ

KULÜBÜN SAHİPLERİ GÖZALTINA ALINDI!

Galatasaray'a yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre ise Sarı-Kırmızılılar'ın hedefinde bir de Brezilyalı süper star Alexandre Pato bulunuyor…Pato da tıpkı Alan gibi takımı Tianjin ile Dubai'de kamp yapıyor. Abdurrahim Albayrak ile Şükrü Hanedar'ın Alan ve Pato'yu aynı anda transfer ederek gövde gösterisi yapmak istediği bilgisine varıldı.Galatasaray'ın bu iki oyuncu için de bonservis ödeyeceği gelen bilgiler arasında…Sarı-Kırmızılılar, Pato gibi ünlü bir yıldızı kadrosuna katıp hem taraftarını coşturmak hem de rakiplerine gözdağı vermek istiyor. Bu nedenle de kulübü ile 2019 sonuna kadar sözleşmesi bulunan Pato için başkan Mustafa Cengiz'in tüm şartların zorlanmasını istediği bildirildi.Çin'de yanlış ilaç pazarlamasının sonucunda Tianjin Quanjian'ın sahibi olduğu şirketin sahibi Shu Yuhui ve 17 yöneticisi gözaltına alınmasını, Çin Futbol Federasyonu'nun kulübün lisansını iptal etmesi ve kulübün idaresinin şehrin yerel yönetimine devredilmesi izlemişti.Kulübün logosu ve ismi değiştirilirken Brezilyalı golcü Alexandre Pato'nun da ayrılmak istediği öğrenildi!