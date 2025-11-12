ABD hükümeti ne zaman açılacak?

Bütçe görüşmelerindeki açmazı aşmak için yapılan anlaşma Senato'da onaylandı.

Washington'da haftasonu yapılan müzakerelerin ardından bir grup Demokrat Partili senatör, Cumhuriyetçilerle birlikte anlaşma lehine oy kullandı.

Oylama, 1 Ekim'den bu yana bütçesi olmayan hükümeti fonlamak için aşılması gereken ilk adımdı.

Federal çalışanların ve hizmetlerin geri dönmesinden önce anlaşmanın Temsilciler Meclisi'nde de kabul edilmesi gerekiyor.

Senato'nun bugün yeni görüşmeler için toplanması bekleniyor.

Federal hükümetin "kapanması", acil ve zaruri nitelikte olmayan kamu çalışanlarının zorunlu ücretsiz izne çıkarılması ve birçok devlet programının askıya alınması anlamına geliyor.



Mevcut durum ABD'de kayıtlara geçen en uzun süreli kapanma oldu.

ABD'deki birçok kamu hizmeti askıya alındı ve 1,4 milyon federal çalışan ya ücretsiz izine çıkarıldı ya da ücret almadan çalışıyor.

Kapanmanın etkisi uçak seyahatlerinden 41 milyon düşük gelirliye dağıtılan gıda yardımlarına kadar birçok alanda görülüyor.

Anlaşma nasıl sağlandı?

Haftasonuna dek Cumhuriyetçi ve Demokrat Partili senatörlerin anlaşacağına dair bir işaret de yoktu.

Senato'da 53'e karşı 47'lik çoğunluğu bulunan Cumhuriyetçilerin, anlaşmanın geçmesi için en az 60 oya ihtiyacı vardı.

Demokrat Parti'den sekiz senatör anlaşmayı kabul yönünde oy kullandı.

Sadece bir Cumhuriyetçi senatör ulusal borcu artıracağı gerekçesiyle anlaşmayı reddetti.

Anlaşmada bu yıl sona ermesi beklenen sağlık yardımlarının uzatılması için Aralık'ta bir oylama yapılması öngörülüyor.

Demokratlar uzun süredir bu konuda ısrar ediyordu.

Senato çoğunluk lideri Thude oylamadan önce "Krizi partiler üstü bir şekilde çözmek için çalışmaya niyetli hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi senatörlerimiz olduğunu söyleyebildiğim için müteşekkirim" dedi.

Ancak bu işbirliği Demokrat Parti'deki bazı kesimlerin tepkisini çekti.

Demokratların Senato'daki lideri Chuck Schumer "Demokratlar aylardır Senato'nun sağlık krizini ele alması için mücadele etti. Bu tasarı krize el atılacağına dair herhangi bir güvence vermiyor" dedi.

Bazı Demokrat Partili üst düzey isimler de Cumhuriyetçilerle işbirliği yapan partilileri sert bir şekilde eleştirdi.

California Valisi Gavin Newsom kararı "acınası" olarak tanımladı.

Tasarı hükümet kurumlarının 30 Ocak'a kadar fonlanması öngörüyor.

Bu da gelecek yılın başlarında bir kapanmanın daha yaşanabileceği anlamına geliyor.

Tasarıda ayrıca federal çalışanların kapanma dönemindeki ücretlerinin ödenmesi öngörülüyor.

Tasarının Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada çeşitli zorluklar yaşaması yüksek bir ihtimal olarak görülüyor.