Haber Tarihi: 03 Mart 2024 09:13 - Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2024 09:13

A101 Pazar günü açık mı? 2024 A101 saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

A101 çalışma saatleri 2024, market alışverişini tamamlayacak vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. A101 marketleri, haftanın 7 günü belli saatlerde müşterilerine hizmet veriyor. Peki A101 saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101 şubeleri kaça kadar açık? İşte 2024 A101 çalışma saatleri...

A101 Pazar günü açık mı? 2024 A101 saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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A101 çalışma saatleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Haftanın her günü hizmet veren A101 günün belli saatlerinde açık oluyor. Market alışverişini yapacak vatandaşlar A101 açılış kapanış saatlerini araştırıyor. Peki Türkiye genelinde İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde A101 kaçta açılıp kapanıyor? A101 çalışma saatleri nedir? İşte o konu hakkında ayrıntılar...

A101 SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR 2024?

A101 hizmet saatleri şu şekilde:

Hafta içi ve hafta sonu: 09.00 - 21.30

Hizmet gün ve saatleri; resmî tatil, dini tatil, idari izin, mücbir sebep, yasal düzenleme, mağazanın konumu ve bölgesi gibi sebeplerle değişkenlik gösterebilir.

A101 Kapıda uygulamamızdan ve a101.com.tr'den ise haftanın 7 günü 24 saat sipariş verilebilmektedir.

A101 HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 şubeleri hafta sonu da hafta içi çalışma saatlerinde açıktır. A101 Cumartesi ve Pazar günleri de 09.00 ile 21.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.

A101 MAĞAZALARI HAKKINDA

Zincir market sektörüne ilk olarak 28 Nisan 2008 tarihinde giren A101, ''Hard discount" olarak bilinen konsept ile işletilmektedir. Şirketin genel amacı, toptan ürün mantığıyla perakende satış yaparak müşterilerine düşük fiyatlarla kaliteli gıda ve tüketim ürünleri sunmaktadır ve A101'in sloganı "Harca Harca Bitmez"dir.

A101 Yeni Mağazacılık A.Ş veya kısaca A101, Türkiye'de indirim mağazacılığı pazarına 28 Mart 2008 tarihinde 121 mağaza ile giriş yapan perakende marketler zinciri. A101'e ait kamyonlar ile depolardan mağazalara sevkiyat yapılmaktadır. A101 Türkiye'de 81 ilde faaliyet göstermektedir.

A101 merkez binası Genel Merkez Saray Mahallesi, Naya Sokak No: 2/A 34768 Ümraniye, İstanbul adresinde bulunmaktadır. A101 merkez şubesine 0216 633 25 00 numaralı telefon aracılığıyla veya 0216 633 25 00 faks numarasıyla erişebilirsiniz.
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