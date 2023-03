7 Mart deprem mi olacak, ne olacak? 7 Mart 2023 takvim yaprağı! Astroloji tahminleri

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

3- Mart takvim yaprağının ardından 7 Mart 2023 takvim yaprağı da gündeme geldi. Türkiye'nin Kahramanmaraş merkezli 11 ilini etkileyen 6 Şubat depremini 3 gün önceden bilmesiyle dikkat çeken Frank Hoogerbeets, yeni tahminlerde bulundu. Hoogerbeets, "Mart ayının bu ilk haftasında büyüklüğü 6'nın çok üzerinde olan birden fazla sismik olay olabilir. Bilmenin bir yolu yok. Yine 7'nin çok üzerinde, 8'in çok üzerinde bir sismik olay olabilir." uyarısında bulundu. Peki, 7 Mart deprem mi olacak 2023? 7 Mart'ta deprem olacak tahminiMart ayının ilk haftasında Dünya, Merkür ve Satürn gezegenlerinin yakınlaşacağını söyleyen Hoogerbeets, bu olayın büyük bir depreme neden olacağını belirtti.Yaptığı açıklamada Hoogerbeets, "Mart ayının ilk haftası çok kritik. 2'sinde kritik gezegen geometrisinin yakınsamasını görüyoruz. Bu çok önemli olacak. Ayın 2'sinde 9 saat içerisinde Dünya'yı da içeren bir gezegensel kavuşum olacak. Bu Dünya, Merkür ve Satürn olacak. Bu kritik olacak." ifadelerini kullandı.Yaşanacak olan bir depremin en az 8 şiddeti üzerinde bir büyüklüğe sahip olacağını ifade eden deprem kahini, "Sonuç olarak muhtemelen ayın 3'ü veya 4'ü civarında, büyük bir sismik olay olabilir. Ayrıca dolunay veya ayın 6 ile 7'si gibi de olabilir. Abartmıyorum. Korku yaratmaya çalışmıyorum. Bu bir uyarı. Çünkü kritik gezegen geometrisinin sismik olaylara neden olduğu biliniyor. Bunu küçümsememeliyiz." dedi.Türkiye'yi yasa boğan 7,7 ve 7,6'lık Kahramanmaraş merkezli, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Hatay, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkımlara neden olan depremlerden sonra yurttaşlar artçı depremler ya da yeni depremlerin nerede nasıl olacağı konusu merak ediyor.Yeni depremlere ilişkin ortaya atılan iddialara Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür Twitter hesabından yanıtlar verdi.Görür "Gezegen geometrilerinin değişimi olacağı bu nedenle 3-4 Mart ve/veya 6-7 Mart civarında bir mega depreme neden olabilir" iddiasının kendine sorulmasına "İnanma Aybüke, sevgiyle" yanıtını verdi."Naci bey merhaba gene ortalıkta 28 Şubat'ta Adana depremi bekleniyor diyorlar çok gerginiz bunun bilimsel açıklaması varmı" sorusunu "O yalandır inanmayın, Devrim, sevgiyle" diye yanıtladı.Depremler her an gerçekleşebilir. Takvim yapraklarında depremler ile ilgili içerikler elbette var ama o gün depremin olacağı anlamına gelmez ama olmayacağı anlamına da gelmemektedir.7 mart 2023 takvim yaprağı hadisi şerif, aldığımız takvimde Hadisi şerif ile ilgili herhangi bir şey yer almıyordu. 7 mart 2012 takvim yaprağında ise aşağıda yer alanlar yazıyordu.Allahü teala'dan ve meleklerden başka hiç kimsenin görmediği yerde iki rek'at namaz kılan kimseyi cehennem ateşinden berat yazılırHoogerbeets açıklamasında özellikle bir lokasyon ve bölge belirtmeden uyarısını yapıyor. Evrende yaşanacak gezegen kavuşum ve yakınsamalarının dünyada yıkıcı etkiye yol açabilecek sismik olayları doğuracağını vurgulayan Avrustralyalı gökbilimci, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremden önce yaptığı uyarların ortaya çıkmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Uzman isim tüm dünyayı ülke ismi vermeden Mart ayının ilk haftasında yaşanabilecek 8 büyüklüğünde bir depreme karşı uyardı.Merkezi Pazarcık ile Elbistan olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde AFAD tarafından açıklanan güncel verilere göre 45 binden fazla vatandaşımız vefat etti. Elde edilen bilgilere göre yaralı sayısının ise 100 binin üzerinde olduğu biliniyor. Binlerce binanın yıkıldığı ve on binlercesinde hasarın oluştuğu depremlerin enkazının kaldırılması için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken afetzede vatandaşlar için ise bir taraftan da yeni konutların inşa çalışmaları başladı. Öte yandan Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kilis, Osmaniye, Malatya, Şanlıurfa, Elazığ ve Diyarbakır'ı kapsayan depremlerin ardından binlerce artçı sarsıntı kayıtlara geçti.Başak burcunda yaşanacak olan dolunayın burçlara ve ülkemize olacak olan etkileri merak ediliyor. Bu dolunayda ön planda aile, ev, yuva konuları olacak. Salgın hastalıklara, afet, ani olay ve bağırsak enfeksiyonlarına dikkat edilmesi gereken bu ayda pek çok burcun da yaşamında önemli konular gündeme gelecek. İşte dolunayın burçlara etkileri...Koç burcuAnnenizle ilgili konular ön planda olurken, anne sağlığı konusu da gündeminizde olabilir. Yaşam tarzı konusunda dikkatli olmanız gerekmekte.Boğa burcuSizin için aşk hayatınızda güzel bir süreç geliyor. Parasal anlamda ise bir yükseliş yaşayabilirsiniz.İkizler burcuAnnenizle ilişkileriniz oldukça iyi olabilir. Ev, aile, yuva ve mülkiyet konuları gündeme gelebilir.Yengeç burcuKimileri kardeş, kuzen ve yakın çevresi ile ilgili önemli gelişmeler yaşarken, kimi Yengeçler yuva konusu, ev değişikliği gibi konularla ilgilenebilir.Aslan burcuAslan burçları yurt dışından iş teklifi alabilir ve yabancı insanlardan gelirler elde edebilir.Başak burcuParasal gelirinde önemli artışlar yaşayabilir. Arkadaş çevrenizle kaliteli zaman geçirebilirsiniz.Terazi burcuKariyer hayatınız ve iş yaşantınızda oldukça güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. İş seyahatlerine çıkmanız da mümkün.Akrep burcuGelir kaynaklarınız ve şansınızda bir yükselme söz konusu olacak. Arkadaşlarınız finansal başarınızda önemli rol oynayabilir.Yay burcuİş değişikliği ve güç, otorite gibi konular gündeminizde olabilir.Oğlak burcuManeviyatınızın arttığı bu dönemde, felsefi ve dini konulara yönelebilirsiniz. Yeni bir eğitim almak da isteyebilirsiniz.Kova burcuİş ve kariyer konularında çeşitli zorluklar yaşayabilirsiniz.Balık burcuİlişkiniz varsa bunu evliliğe taşımaya karar verebilirsiniz. Ayrıca sevgilinizle romantik bir seyahat yapmak gibi fikirler de gündeme gelebilir.