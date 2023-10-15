Haber Tarihi: 15 Ekim 2023 14:44 - Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2023 14:44

58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu güzergahı İstanbul 2023 | 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ne zaman?

58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 7. etabını bugün gerçekleştirdi. Toplamda 8 etap olan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun son etabı İstanbul'da gerçekleşecek. Peki, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ne zaman, nerede yapılacak?

58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu güzergahı İstanbul 2023 | 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ne zaman?
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58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (Tour of Türkiye) yedinci gününde Selçuk-Manisa-İzmir etabı yapıldı. 
58. CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU GÜZERGAHI İSTANBUL 2023
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'nin yedinci etabına 24 takımdan, 135 bisikletçi katıldı.

Efes Antik Kenti'nden start alan 159,8 kilometrelik parkurda sporcular, Selçuk ve Torbalı'dan geçerek Manisa'ya devam etti. Sabuncubeli Tüneli'ni geride bırakan bisikletçiler, Bornova'yı geçerek Karşıyaka İskelesi'nde finiş yaptı.

Jay Vine, 100 metre fark attı

Yarışın son 25 kilometresinde atak yapan Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi UAE Team Emirates'in Avustralyalı sporcusu Jay Vine, uzun süre en öne tek başına yarışı götürdü. Bitime 3 kilometre kala önde mücadelesini sürdüren Vine, çok yorulmasına rağmen kopmadı.

Tırmanışçı olan 27 yaşındaki bisikletçi, rakiplerine yaklaşık 100 metre fark atarak bitişi ilk sırada geçti. Vine, yarışı 3.36.51'lik derecesiyle tamamladı.

İkinciliği 7 saniye farkla Belçika'nın Alpecin-Deceuninck takımından Jasper Philipsen, üçüncülüğü ise Kazakistan temsilcisi Astana'nın Hollandalı sporcusu Cees Bol aldı.

Mayolar


TUR 2023'te Kazakistan'ın Astana takımından Alexey Lutsenko, genel klasman liderliği sürdürdü. Yarınki İstanbul-Sultanahmet etabında da Lutsenko, turkuaz mayoyu taşıyacak.

Bu yıl 3 etap zaferi bulunan Belçika'nın Alpecin-Deceuninck takımından Jasper Philipsen, sprint liderinin giydiği yeşil mayoyu, bir günün ardından İtalya'nın Green Project-Bardianicsf-Faizine takımından Luca Colnaghi'den devraldı.

Tırmanış liderinin giyeceği kırmızı mayo, Lutsenko'dan bugünkü etabı kazanan Jay Vine'a geçti. Vine, bu etapta emaneten kırmızı mayoyu terletmişti.

Türkiye güzellikleri liderinin taşıyacağı beyaz mayo, Kolombiya'nın Medellin-EPM takımından Robigzon Oyola'da kaldı.

Son durak İstanbul

TUR 2023'ün sekizinci ve son gününde İstanbul-Sultanahmet etabı yapılacak.

Yarışın 130,5 kilometrelik son etabı, saat 11.20'de Ayasofya Meydanı'ndan başlayacak. Ahırkapı'dan Kennedy caddesine inecek bisikletçiler, Avrasya Tüneli'nden geçerek Anadolu Yakası'na ulaşacak.

Üsküdar, Harem, Kuzguncuk, Beylerbeyi, Çengelköy, Kuleli, Kandilli, Kanlıca'dan geçecek sporcular, Beykoz'a devam edecek. Beykoz'un ardından Anadolu Feneri'nden dönecek parkur, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na taşınacak. Barbaros caddesi, Beşiktaş, Karaköy, Galata Köprüsü'nden geçerek yeniden Tarihi Yarımada'da dönerek Sultanahmet'te finiş yapacak.

İki kez kıta değiştirilecek

Dünyanın kıtalararası tek bisiklet turu özelliğini taşıyan Tour of Türkiye'de bisikletçiler, iki kez kıta değiştirecek.

Ayasofya Meydanı'nda başlayacak yarış, Avrasya Tüneli'nden Asya'ya, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden ise Avrupa'ya geçecek.

Yollar kapanacak

Organizasyonun son etabı için İstanbul'da birçok yol trafiğe kapatılacak.

Yarış için Ayasofya Meydanı, Kennedy caddesi, Avrasya Tüneli, Harem ile Küçüksu arasındaki sahil yolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Barbaros bulvarı, Beşiktaş Meydanı-Galata Köprüsü yönünde trafik akışına izin verilemeyecek.

Tarihi Yarımada'da Abdülezel Paşa caddesi, Atatürk bulvarı, Mustafa Kemal Paşa caddesi, Kennedy caddesi, Reşadiye caddesi, Ragıp Gümüş Pala caddesi trafik akışı olmayacak.

Söğütlüçeşme'den çıkış yapan metrobüsler, saat 12.15'te sonlandırılacak.

Bağcılar-Kabataş tramvayı seferleri, Beyazıt Meydanı'nda kesilecek.

Sirkeci Arabalı Vapuru'nda Üsküdar-Harem iskelesinden yapılacak seferler bir süre durdurulacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU NE ZAMAN, NEREDE SONA ERECEK?

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 7. etabın tamamlanmasının ardından taşıma ile İstanbul'a geçecek ve Pazar günü Sultanahmet'ten verilecek startla bisikletçiler iki kıtadan geçip yine Sultanahmet'te yapılacak finişle İstanbul-İstanbul etabı ile TUR2023 sonlanmış olacak.

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