5000 TL ikramiye ne zaman ödenecek? 29 Ekim ikramiyesi ne zaman verilecek?

Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri ekim ayının sonuna doğru yaklaşırken milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL verileceğini açıklamıştı. 5 bin TL emekli ikramiyesinin kimlerin alacağı, şartlar ve yatacağı gün araştırılıyor. Peki 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi şartları neler, kimlere verilecekEmekli ikramiyesinin kasım ayının ilk yarısına kadar yatırılacağı açıklanmıştı. 5000 TL emekli ikramiyesinin 15 Kasım tarihine kadar ödemesi bekleniyor.Emekli ikramiyesi ile ilgili şartlar açıklandı. 5 bin TL emekli ikramiyesi, hem emekli olup hem de çalışanlara verilemeyecek. EYT'liler emekli ikramiyesi alacak. SSK, Bağkur ve memur emeklileri 5000 TL emekli ikramiyesini alacaklar.Yaklaşık 17 milyon emekli Ramazan ve Kurban Bayramı'nda iki kez ikramiye alıyor. Bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla, üçüncü ikramiye ödenmesi yapılacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.Ödemelerin Kasım ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor.Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.eclisi (TBMM) açıldıktan sonra emeklilere ek zam yapılması gündeme gelmesi ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulması bekleniyor.Hamza Dağ, 29 Ekimde emeklilere 5 bin lira ikramiye verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine "Bir tarih vermek benim bulunduğum pozisyon itibarıyla doğru değil. Hangi aşamada olduğunu çok fazla bilmiyorum. Ama Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar. İnşallah bu konudaki çalışmalar nihayete erdiğinde bunu kamuoyuyla paylaşacaklardır" ifadelerini kullandı.Emekliye Cumhuriyet Bayramı'na özel 100. yıl ikramiyesi gündemdeki yerini aldı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma yapılması talimatı verdiği Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırlıklara başladığı öğrenildi. Yapılan çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Tek seferlik ödenecek ikramiyenin 5 bin TL olması bekleniyor.Bir kereliğine ödenecek ikramiyenin miktarı üzerindeki çalışmalar devam ederken, ilk olarak masaya 5 bin lira rakamının geldiği ve bu rakam üzerinde uzlaşı sağlandığı bildirildi. Açıklamanın çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulması bekleniyor.İlgili bakanlıkların çalışmalarına devam ettiği iddia ediliyor.Açıklamanın çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulacağı tahmin ediliyor.Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.