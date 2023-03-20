Haber Tarihi: 20 Mart 2023 17:07 - Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2023 17:07

45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Son dakika 45 bin öğretmen ataması

45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Son dakika ...45 bin öğretmen ataması hakkında araştırmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 45 bin öğretmen ataması hakkında açıklama yapmasının ardından 45 bin öğretmen ataması ne zaman? Öğretmen atama takvimi 2023 belli oldu mu? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Son dakika 45 bin öğretmen ataması
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Son dakika: "Öğretmen atamaları ne zaman?" sorusu Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen öğretmen adayları tarafından araştırılıyor.Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuya dair son dakika açıklamasında bulundu. Peki, 45 bin öğretmen ataması başvuruları ne zaman? İşte detaylar... .

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından öğretmen atamasına ilişkin bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz. Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "45 bin yeni öğretmen atama kararı; ülkemize, milletimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun. Atama takvimi ve branş dağılımını en kısa sürede açıklayacağız. Eğitim ailemizin her zaman yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum." dedi.

2023 ÖĞRETMEN ATAMALARI BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?

Öğretmen atamaların 45 bin kişilik kadrodan hangi alana kaç alım yapılacağı henüz açıklanmadı. Ancak ilanın yayınlanmasının hemen ardından tarih ve branş dağılımı bilgilerinin de netleşmesi bekleniyor. Aynı şekilde ilanda adaylarda aranan başvuru şartları da duyurulacak.

45 BİN ÖĞRETMEN DEPREM BÖLGESİNDE GÖREV ALACAK!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 il can ve mal kaybı ile büyük oranda etkilenmişti. Binlerce vatandaşımız asrın felaketinde hayatını kaybetti. Erdoğan, deprem bölgesinde yaraların yeniden sarılmasını sağlayabilmek adına 45 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Tayyip Erdoğan, "45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

BAKAN ÖZER'DEN ATAMA AÇIKLAMASI! ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?


Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "45 bin yeni öğretmen atama kararı ülkemize, milletimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun. Atama takvimi ve branş dağılımını en kısa sürede açıklayacağız." ifadelerini kullandı.
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