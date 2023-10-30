Haber Tarihi: 30 Ekim 2023 12:13 - Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2023 12:13

31 Ekim okullar tatil mi 2023? Yarın okullar tatil mi? Son dakika okullar kaç gün tatil, iki hafta tatil mi?

31 Ekim yarın okullar tatil mi sorusu gündemde. Türkiye Cumhuriyeti 100. yaşı kutlanıyor, okullarda törenler, meydanlarda etkinlikler düzenleniyor. Resmi tatil takviminde yer alan 29 Ekim'den sonra 30, 31 Ekim günü okullar tatil mi merak konusu oldu. 31 Ekim günü resmi tatil takviminde yer almıyor ancak için yapılan açıklamaya göre 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseler için okullar bir gün tatil edildi. Peki, 31 Ekim okullar tatil mi 2023? Yarın okullar tatil mi? Son dakika okullar kaç gün tatil, iki hafta tatil mi?

31 Ekim okullar tatil mi 2023? Yarın okullar tatil mi? Son dakika okullar kaç gün tatil, iki hafta tatil mi?
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Bugün okulların tatil edilmesi sonrasında öğrenciler ve veliler 31 Ekim Salı gününün de tatil olup olmadığını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz tatil kararıyla sallanıyor. 30 Ekim 2023 Pazartesi günü, okulların bir günlüğüne tatil edilmesi kararı, öğrenciler ve aileleri tarafından büyük bir sevinçle karşılanmıştı. Peki, 31 Ekim okullar tatil mi 2023? Yarın okullar tatil mi? Son dakika okullar kaç gün tatil, iki hafta tatil mi?
31 EKİM SALI OKULLAR TATİL Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim" ifadelerini kullandı. Ancak açıklamada 31 Ekim Salı günü okulların tatil edildiğine dair bir ifade yer almadı, dolayısıyla tatil 1 günü kapsıyor ve yarın 31 Ekim okullar kaldığı yerden devam edecek.
ARA TATİL KALKTI MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Velilerden, öğrencilerden, öğretmenlerden öyle bir talep gelirse bakarız. Bu yılkini gördükten sonra değerlendirme yaparız" dedi.

"ARA TATİLİN KALDIRILMASI ŞU AN GÜNDEMDE YOK"

Milli Eğitim Bakanlığı'nda İzleme Değerlendirme Daire Başkanlığı olduğunu belirten Bakan Tekin, "Yapılan her şey, attığımız her adım o daire başkanlığı tarafından izleniyor. Bu yıl ara tatilden sonra rapor oluşturulur. Bakarız, öğrenciler, veliler, öğretmenler mutlu ise biz de devam edeceğiz. Eğitim süreciyle ilgili bir problem varsa ona göre çözüm alınabilir. Benim kişisel kanaatim Türkiye çapında değil, bölgesel olarak uygulanabilir. Şu an gündemimizde bu ara tatillerle ilgili herhangi bir şey yok" şeklinde açıklamada bulundu.

ARA TATİL NE ZAMAN?

2023-2024 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 4-8 Eylül 2023'te uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

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