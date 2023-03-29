30 Mart 2023 OKULLAR TATİL Mİ?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Bugün okullar tatil mi, hangi il ve ilçelerde okullar tatil sorusuna yanıt aranıyor. Hem deprem hem sel bölgesinde yaşanan felaket sebebiyle okullar tatil edilmişti. Bazı illerimizde okullar eğitime başlarken bazılarında ise kapalı olmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Valilik açıklaması ile bugün okullar tatil mi? 21 Mart Salı deprem ve sel bölgesinde okullar tatil mi, hangi illerde tatil?Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketinin ardından şehirde okullar tatil edilmişti. Şanlıurfa Valiliği'nde konuyla ilgili yeni açıklama geldi. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mevcut durumumuzu değerlendirerek Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerimizdeki tüm okullarda eğitime 20 Mart tarihinde 1 gün daha ara verme kararı aldık. Diğer 10 ilçemizde okullar yarın açılıyor. 21.03.2023 Salı günü merkez ilçelerimizde de eğitimi başlatacağız" ifadeleri yer almıştı.Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından yarıyıl tatili uzatılmıştı. Ardından 71 ilde okullarda eğitim faaliyetleri 20 Şubat'ta başlamıştı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki okulları üç kategoriye ayırdıklarını ifade etmişti.Birinci kategoride bulunan Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 1 Mart'ta açıldı. İkinci kategoride bulunan Adana, Gaziantep ve Osmaniye'de okullar da 13 Mart'ta açıldı.Depremin en çok etkilendiği illerden olan Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise okullar 27 Mart tarihinde açılacak.