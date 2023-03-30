30 Mart 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu: A101'de aldın aldın!

A101 30 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu: A101'de bu hafta neler var? A101 haftanın yıldızları yine yoğun ilgi gördü. Ayrıca A101 Ramazan özel hediye kartı ile ihtiyaç sahiplerine kolay ve güvenli alışveriş imkanı sunuyor. A101 hediye kartı, ister marketten hediye kartı olarak, ister SMS ile telefona yönlendirebileceğiniz sanal kod olarak alabilirsiniz. A101 aktüel 30 Mart 2023 kataloğu içerisinde ise; APEC 125 CC Benzinli Motosiklet dikkat çekiyor. Bu ürün A101 mağazalarında ve a101.com.tr A101 online satışta olacak. Peki, A101'de bu hafta neler var? İşte, A101 aktüel ürünler kataloğu A101 28,29,30 Mart 2023 Perşembe! 30 MART 2023 A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
A101'de bu hafta birbirinden farklı kategorilerde yüzlerce çeşit ürün satışa çıkıyor. Beyaz eşyadan akıllı cep telefonuna çay makinesinden blender setine bir çok ürün indirimli olarak müşterileri bekleyecek. 55 İnc Ultra HD Televizyon 11.999 TL, 4K özellikli televizyon 14.299 TL, Çay makinesi 579 TL, Saç kurutma makinesi 249 TL, Saç sakal kesme makinesi 329 TL, Bluetooth kulaklık çeşitleri 99 TL ile 139 TL arasında reyonlardaki yerini alacak. Bunun yanı sıra mutfak ürünlerinden olan balık ve gözleme tavası 169,95 TL, manuel doğrayıcı 59,95 TL, 3'lü saklama kabı 34,95 TL, büyük boy hurç 39,95 TL, Diş fırçalık, sıvı-katı sabunluk, WC fırçası ve banyo kovası seti 5'li olarak 179,95 TL'den müşterilere sunulacak. A101'de merakla beklenen saatte 45km/sa hıza ulaşabilen elektrikli araç 119.990 TL'den satışta olacak. İşte, 30 Mart A101 Aktüel Kataloğu ve fiyat listesi
Çift Camlı Beyaz Ankstre Set 6.599,00 TL
10 kg Çamaşır Makinesi 6.499,00 TL
6 Programlı Bulaşık Makinesi 5.399,00 TL
6 kg Çamaşır Makinesi 4.899,00 TL
Elektrikli Araç 119.990,00 TL
El Blender Seti 439,00 TL
Çay Makinesi 579,00 TL
Waffle Makinesi 299,00 TL
Buharlı Kırışık Giderici 379,00 TL
Kurutma Makinesi 249,00 TL
Saç Sakal Kesme Makinesi 329,00 TL
Kapaklı Balık ve Gözleme Tavası 169,95 TL
Manuel Doğrayıcı 59,95 TL
Yuvarlak Kase Seti 39,95 TL
Filtreli Sürahi 279,95 TL
Lux Torba Yaylı Yatak 2.990,00 TL
Tek Kişilik Baza&Başlık Set 1.990,00 TL
Çift Kişilik Baza&Başlık Set 3.890,00 TL
Yaylı Yatak 1.090,00 TL
Süngerli Yatak 890,00 TL
26 Jant Amortisörlü Bisiklet 2.299,00 TL
Oyuncak Pilli Işıklı Sesli Robot 149,95 TL
Oyuncak Trafik Halısı Seti 79,95 TL
Oyuncak Piknik Halısı Seti 79,95 TL
Puzzle 39,95 TL
Büyük Boy Hurç 39,95 TL
Küçük Boy Hurç 29,95 TL
Eşya Kutusu 49,95 TL
Banyo Seti 5'li 179,95 TL
4+1 Merdiven 349,95 TL
Karartma Hazır Fon Perde 109,00 TL
Pamuklu Desenli Paspas 39,95 TL
Pamuklu Desenli Banyo Klozet Takımı 2 Parça 139,00 TL
Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 99,95 TL
Pamuklu Çift Taraflı Dokuma Kilim 89,95 TL
Köy Sofrası Pilavlık Pirinç 75,00 TL
Dondurulmuş Nar Ekşili ve Cevizli
Lahmacun 41,50 TL
Ayran 26,50 TL
Tam Yağlı Bez Peyniri 149,00 TL
Fıstık Ezmesi 69,90 TL
Tarhana Cipsi 39,50 TL
Toz Deterjan 99,90 TL
Elidor Şekillendirici Bakım Kremi Çeşitleri 49,95 TL
Vücut Spreyi Çeşitleri 26,95 TL
Kremalı Bisküvi Çeşitleri 24,00 TL
Limonata 19,50 TL A101 30 MART AKTÜEL KATALOĞU
4K 48 İnç 2 yıl garantili televizyon 14.299 TL
55 İnç Ultra HD Android TV 11.999 TL
43 İnç Smart Led TV 4.299 TL
256 GB Akıllı Cep Telefonu 12.199 TL
Waffle Makinesi 299 TL
El Blender seti 439 TL
Çay makinesi 579 TL
Buharlı Kırışık Giderici 379 TL
Saç Kurutma Makinesi 249 TL
Şarjlı Diş Fırçası 439 TL
Saç Sakal Kesme Makinesi 329 TL
Bluetooth beyaz kulaklık 139 TL
Kulakiçi kablolu kulaklık 24,95 TL
Bluetooth hoparlör 79,95 TL
Telefon tutucu 34.95 TL
Kapaklı balık ve gözleme tavası 169,95 TL
Çöp Kovası 12,95 TL
Çok amaçlı kutu 14,95 TL
4+1 Merdiven 349,95 TL
26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 2229 TL
Karartma Hazır Fon Perde 145x250 cm 109 TL
Pamuklu desenli paspas 39,95 TL
Çift kişilik lastikli penye çarşaf 99,95 TL
Bay-bayan terlik 69,95 TL
Elektrikli araç 119.990 TL
Çift camlı beyaz ankastre set 6.599 TL
10 Kg çamaşır makinesi 6499 TL
6 programlı bulaşık makinesi 5399 TL
Torba Yaylı Yatak 2990 TL
Çift Kişilik Baza başlık set 3890 TL
Yaylı yatak 1090 TL