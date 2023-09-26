Haber Tarihi: 26 Eylül 2023 12:01 - Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2023 12:01

3. Çeyrek Bilanço Tarihleri 2023: Koç Holding, DOAS, THY, Astor bilanço

Bilanço Tarihleri 2023: Koç Holding, DOAS, THY, Tüpraş, Astor ve diğer birçok şirketin bilanço tarihi belli oldu. Borsa İstanbul'da işlem görmekte olan şirketlerin 2023 yılının 9 aylık bilanço açıklama tarihleri belirlendi. 2023 3.çeyrek bilanço tarihleri aşağıda gösterilmiştir. Bazı şirketlere ait spesifik tarihler ise altta listelediğimiz kendi sayfalarında yer almaktadır.

3. Çeyrek Bilanço Tarihleri 2023: Koç Holding, DOAS, THY, Astor bilanço
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Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2023 3. çeyrek bilanço tarihleri belli oldu ve geri sayım başladı. Yatırımcılar için önemli bir veri kaynağı olan bilançoların açıklanmasıyla birlikte, şirketlerin finansal durumları ve performanslarına dair detaylı bilgilere sahip olabileceksiniz. Buna göre 2023 yılının ikinci çeyrek bilançoları temmuz ayının son haftası açıklanmaya başlayacak. Tüm bilançoların ise ağustos ayının son haftasına kadar yayımlanması planlanıyor.
Bilanço tarihleri kesinleşen şirketler:

31 Temmuz: Aygaz, Tüpraş, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası,
1 Ağustos: Koç Holding
2 Ağustos: Migros
7 Ağustos: Brisa, Coca Cola İçecek, Enerjisa, Ak Sigorta, Akçansa, Agesa
8 Ağustos: Anadolu Efes, Medicalpark, Aksa Akrilik, Logo Yazılım, Teknosa, Asuzu
9 Ağustos: Sabancı Holding, Türk Hava Yolları, Vestel Beyaz Eşya, İpek Enerji, Koza Altın, Albaraka Türk, Vakıfbank, Koza Anadolu Metal
10 Ağustos: Tekfen Holding, Bizim Toptan, Galata Wind Enerji, Anadolu Grubu Holding
14 Ağustos: Pegasus,
15 Ağustos: Aksa Enerji, Aselsan
16 Ağustos: Enka İnşaat, Şok Marketler
17 Ağustos: Bim, Ülker Gıda, Doğan Holding, Turkcell,
18 Ağustos: Alarko Holding
21 Ağustos: Vestel Elektronik, Doğuş Otomotiv,
19 Eylül: Mavi Giyim

(Şirketlerin bilanço tarihleri açıklandıkça liste güncellenecektir.)

24 Temmuz 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK)

26 Temmuz 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler

Akbank T.A.Ş. (AKBNK)

Tav Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL)

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO)

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. (OTKAR)

27 Temmuz 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN)

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK)

31 Temmuz 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler

Aygaz A.Ş. (AYGAZ)

TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS)

1 Ağustos 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler

Koç Holding A.Ş. (KCHOL)

2 Ağustos 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler

Migros Ticaret A.Ş. (MGROS)

3 Ağustos 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler

Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN)

7 Ağustos 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRISA)

Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA)

Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA)

Aksigorta A.Ş. (AKGRT)

8 Ağustos 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES)

Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK)

Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. (AGESA)

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (AKSA)

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LOGO)

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. (TKNSA)

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASUZU)

9 Ağustos 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL)

Türk Hava Yolları A.O. (THYAO)

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESBE)

İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. (IPEKE)

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL)

14 Ağustos 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS)

15 Ağustos 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler

Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN)

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS)

16 Ağustos 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI)

17 Ağustos 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS)

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER)

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL)

18 Ağustos 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler

Alarko Holding A.Ş. (ALARK)

19 Ağustos 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI)

21 Ağustos 2023 Tarihinde Bilanço Açıklayacak Şirketler

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESTL)

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS)

Bilanço açıklama tarihleri konsolide olan şirketler için 21 Ağustos 2023 son tarih olarak belirlendi. Bu tarihe kadar 2023 2. çeyrek bilançolarını şirketler KAP'a bildirmek durumdadır. Ancak bazı şirketler SPK'ya finansal tablolarını açıklama tarihini ertelemek için izin başvurusu yapabilir.


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