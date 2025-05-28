Haber Tarihi: 28 Mayıs 2025 12:02 - Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2025 12:02

29 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi, otobüsler ücretsiz mi? | Otobüs, metro, metrobüs, marmaray bedava mı? 2025

29 Mayıs otobüsler ücretsiz mi, toplu taşıma bedava mı soruları, İstanbul'un Fethi dolayısı ile gündeme geldi. Bu yıl, İstanbul'un Fethi'nin 572. yılı büyük bir coşkuyla kutlanacak. 29 Mayıs (Perşembe yani yarın) toplu taşıma ücretsiz mi sorusu da İstanbul'da yola çıkacaklar tarafından merak ediliyor. Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından açıklama yapıldı. 29 Mayıs 1453'te gerçekleşen ve tarihin seyrini değiştiren bu önemli olay, Bizans İmparatorluğu'nun sonunu getirirken, Osmanlı İmparatorluğu'nun da yükselişinde önemli bir rol oynamıştı. İşte, merak edilen o detaylar...

29 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi, otobüsler ücretsiz mi? | Otobüs, metro, metrobüs, marmaray bedava mı? 2025
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İstanbul'da, 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü nedeniyle toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak. İBB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbullular 29 Mayıs Perşembe günü, "Kişiselleştirilmiş İstanbulkart" ile entegrasyona dahil İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

29 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan duyuruya göre, İstanbul'da 29 Mayıs perşembe günü toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Bu karar, İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümü kutlamaları kapsamında alındı.

ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA HANGİ ARAÇLARDA GEÇERLİ?

29 Mayıs perşembe günü ücretsiz olacak toplu taşıma araçları şunlardır:

İETT otobüsleri
Metro
Metrobüs
Marmaray
Bu araçlara binişlerde İstanbulkart okutulmayacak.

VAPURLAR ÜCRETLİ Mİ?

29 Mayıs'ta vapurların ücretsiz olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Ancak, İBB'nin genel uygulamaları göz önünde bulundurulduğunda, vapurların da ücretsiz olması beklenmektedir. Konuyla ilgili net bilgi için İBB'nin duyurularını takip etmek önemlidir.

MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

Evet, 29 Mayıs perşembe günü Marmaray da ücretsiz olarak hizmet verecektir. İstanbullular, Marmaray'ı ücretsiz bir şekilde kullanarak şehir içi ulaşımını sağlayabilirler.

METRO VE METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

Evet, İstanbul'da 29 Mayıs perşembe günü metro ve metrobüs hatları da ücretsizdir. Vatandaşlar, bu ulaşım araçlarını herhangi bir ücret ödemeden kullanabilirler.

OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

Evet, 29 Mayıs perşembe günü İETT otobüsleri de ücretsizdir. İstanbul'un dört bir yanına ulaşım sağlayan otobüsler, vatandaşlara ücretsiz hizmet verecektir.

TAKSİLER VE DOLMUŞLAR ÜCRETLİ Mİ?

29 Mayıs'ta taksi ve dolmuş gibi özel toplu taşıma araçları ücretsiz değildir. Bu araçlar, normal tarife üzerinden ücretlendirme yapmaya devam edecektir. Ücretsiz toplu taşıma uygulaması yalnızca İBB'ye ait toplu taşıma araçlarını kapsamaktadır.


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