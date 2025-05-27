29 Mayıs otobüsler ücretsiz mi, toplu taşıma ücretsiz mi? | Otobüs, metro, metrobüs, marmaray bedava mı? 2025

İstanbul'da, 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü nedeniyle toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbullular 29 Mayıs Perşembe günü, "Kişiselleştirilmiş İstanbulkart" ile entegrasyona dahil İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan duyuruya göre, İstanbul'da 29 Mayıs perşembe günü toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Bu karar, İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümü kutlamaları kapsamında alındı.

29 Mayıs perşembe günü ücretsiz olacak toplu taşıma araçları şunlardır:

İETT otobüsleri

Metro

Metrobüs

Marmaray

Bu araçlara binişlerde İstanbulkart okutulmayacak.

29 Mayıs'ta vapurların ücretsiz olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Ancak, İBB'nin genel uygulamaları göz önünde bulundurulduğunda, vapurların da ücretsiz olması beklenmektedir. Konuyla ilgili net bilgi için İBB'nin duyurularını takip etmek önemlidir.

Evet, 29 Mayıs perşembe günü Marmaray da ücretsiz olarak hizmet verecektir. İstanbullular, Marmaray'ı ücretsiz bir şekilde kullanarak şehir içi ulaşımını sağlayabilirler.

Evet, İstanbul'da 29 Mayıs perşembe günü metro ve metrobüs hatları da ücretsizdir. Vatandaşlar, bu ulaşım araçlarını herhangi bir ücret ödemeden kullanabilirler.

Evet, 29 Mayıs perşembe günü İETT otobüsleri de ücretsizdir. İstanbul'un dört bir yanına ulaşım sağlayan otobüsler, vatandaşlara ücretsiz hizmet verecektir.

29 Mayıs'ta taksi ve dolmuş gibi özel toplu taşıma araçları ücretsiz değildir. Bu araçlar, normal tarife üzerinden ücretlendirme yapmaya devam edecektir. Ücretsiz toplu taşıma uygulaması yalnızca İBB'ye ait toplu taşıma araçlarını kapsamaktadır.