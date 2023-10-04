29 Ekim'de emekliye 5000 TL verilecek mi? 2023 emekliye 29 Ekim ikramiyesi var mı?

Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi son günlerde gündemde yer alıyor. 29 Ekim 2023 tarihinde cumhuriyetin ilanının 100. yılı coşkuyla kutlanacak. Bu özel ve anlamlı günde, milyonlarca emekli için de ikramiye ödemesi olacağı iddiası son günlerde sosyal medyada gündemde. Peki, emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödemesi yapılacak mı?AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 29 Ekim'de emeklilere 5 bin lira ikramiye verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine "Bir tarih vermek benim bulunduğum pozisyon itibarıyla doğru değil. Hangi aşamada olduğunu çok fazla bilmiyorum. Ama Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar. İnşallah bu konudaki çalışmalar nihayete erdiğinde bunu kamuoyuyla paylaşacaklardır" ifadelerini kullandı.Bir kereliğine ödenecek olan 5 bin lira ikramiyenin 29 Ekim öncesinde netleşmesi bekleniyor.Cumhuriyet bayramı ikramiyesi verileceği iddiası henüz hükümet temsilcileri tarafından doğrulanmadı ancak Cumhuriyet'in 100 yılı dolayısıyla emeklilere verileceği iddia ediliyor.Bir kereliğine ödenecek ikramiyenin miktarı üzerindeki çalışmalar devam ederken, ilk olarak masaya 5 bin lira rakamının geldiği konuşuluyor.1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) açıldıktan sonra emeklilere ek zam yapılması gündeme gelmesi ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulması bekleniyor.Hamza Dağ, 29 Ekimde emeklilere 5 bin lira ikramiye verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine "Bir tarih vermek benim bulunduğum pozisyon itibarıyla doğru değil. Hangi aşamada olduğunu çok fazla bilmiyorum. Ama Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar. İnşallah bu konudaki çalışmalar nihayete erdiğinde bunu kamuoyuyla paylaşacaklardır" ifadelerini kullandı.Emekliye Cumhuriyet Bayramı'na özel 100. yıl ikramiyesi gündemdeki yerini aldı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma yapılması talimatı verdiği Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırlıklara başladığı öğrenildi. Yapılan çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Tek seferlik ödenecek ikramiyenin 5 bin TL olması bekleniyor.Bir kereliğine ödenecek ikramiyenin miktarı üzerindeki çalışmalar devam ederken, ilk olarak masaya 5 bin lira rakamının geldiği ve bu rakam üzerinde uzlaşı sağlandığı bildirildi. Açıklamanın çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulması bekleniyor.İlgili bakanlıkların çalışmalarına devam ettiği iddia ediliyor.Açıklamanın çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulacağı tahmin ediliyor.Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.