25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Nedir?

Şiddete, sömürüye, cinayetlere karşı bu yıl kadınlar yine meydanlarda olacak. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedir? Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nasıl ortaya çıktı?Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü (International Day for the Elimination of Violence against Women), 1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla BM Genel Kurulu kararı ile ilan edilen gündür.BM Genel Kurulu 1999 yılında 25 Kasım gününü Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak ilan etti. Bu günün 25 Kasım olarak belirlenmesinin nedeni 1960 yılında Dominik Cumhuriyeti'nde meydana gelen bir olaya dayanmaktadır. Ülkeyi diktatörlükle yöneten Rafael Trujillo'ya karşıtlığıyla bilinen Mirabal Kardeşler adlı üç kız kardeş, Trujillo'nun: "Ülkede iki tehlike var: Kilise ve Mirabal Kardeşler" şeklinde yaptığı açıklamadan günler sonra boğazlanıp dövülerek vahşice öldürüldüler."25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde yaşam hakları elinden alınmış tüm kadınlarımızı saygıyla selamlıyorum. Kadına yönelik şiddet insanlık suçudur.""25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla kadına şiddetin bitmesini diliyor ve "Kadına şiddet, kadınların kaderi olmasın diyor" tüm kadınlarımıza sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum.""Kadına yönelik şiddetin bahanesi olmaz. Kadına Şiddet Suçtur. Şiddete uğrayan kadınlar asla yalnız değildir, şiddet onların kaderi değildir.""1999 yılında BM Genel Kurulu kararı ile, kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla ilan edilen '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' vesilesiyle tüm kadınlarımızın şiddetten uzak sağlıklı ve huzurlu bir ömür geçirmelerini dilerim.""25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün dünyada ve ülkemizde kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesine katkı sağlayacak çalışmalara ışık tutması temennisi ile tüm kadınlarımızın mutlu, sağlıklı ve sevgi dolu bir dünyada yaşamalarını diliyorum"