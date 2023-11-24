Haber Tarihi: 24 Kasım 2023 17:20 - Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2023 17:20

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Nedir?

Kadınların aile içinde, sokakta, okulda, iş yerinde ve özel hayatında maruz kaldığı şiddete dikkat çekmek için Kasım ayının 25'i "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" ilan edildi. Peki, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedir, ne zaman ortaya çıktı? 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü mesajları

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Nedir?
Abone Ol
Şiddete, sömürüye, cinayetlere karşı bu yıl kadınlar yine meydanlarda olacak. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedir? Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nasıl ortaya çıktı? 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ NE ZAMAN KABUL EDİLDİ?
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü (International Day for the Elimination of Violence against Women), 1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla BM Genel Kurulu kararı ile ilan edilen gündür.

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

BM Genel Kurulu 1999 yılında 25 Kasım gününü Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak ilan etti. Bu günün 25 Kasım olarak belirlenmesinin nedeni 1960 yılında Dominik Cumhuriyeti'nde meydana gelen bir olaya dayanmaktadır. Ülkeyi diktatörlükle yöneten Rafael Trujillo'ya karşıtlığıyla bilinen Mirabal Kardeşler adlı üç kız kardeş, Trujillo'nun: "Ülkede iki tehlike var: Kilise ve Mirabal Kardeşler" şeklinde yaptığı açıklamadan günler sonra boğazlanıp dövülerek vahşice öldürüldüler.

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ MESAJLARI

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde yaşam hakları elinden alınmış tüm kadınlarımızı saygıyla selamlıyorum. Kadına yönelik şiddet insanlık suçudur."

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla kadına şiddetin bitmesini diliyor ve "Kadına şiddet, kadınların kaderi olmasın diyor" tüm kadınlarımıza sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum."

"Kadına yönelik şiddetin bahanesi olmaz. Kadına Şiddet Suçtur. Şiddete uğrayan kadınlar asla yalnız değildir, şiddet onların kaderi değildir."


"1999 yılında BM Genel Kurulu kararı ile, kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla ilan edilen '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' vesilesiyle tüm kadınlarımızın şiddetten uzak sağlıklı ve huzurlu bir ömür geçirmelerini dilerim."

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün dünyada ve ülkemizde kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesine katkı sağlayacak çalışmalara ışık tutması temennisi ile tüm kadınlarımızın mutlu, sağlıklı ve sevgi dolu bir dünyada yaşamalarını diliyorum"

 
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
25 Kasım
Gündem

Diğer Haberler

Filistin'i destekleyen Youcef Atal gözaltına alındı! Nice Filistin'i destekleyen Youcef Atal gözaltına alındı!
Türkiye veteranlar ile Bosnak Hersek veteranlar karşı karşıya Futbol Türkiye veteranlar ile Bosnak Hersek veteranlar karşı karşıya
Boğaziçililer yılın spor insanlarını belirliyor! Futbol Boğaziçililer yılın spor insanlarını belirliyor!
Erik Ten Hag'dan sakat isimler için açıklama! Manchester United Erik Ten Hag'dan sakat isimler için açıklama!
Mirabal kardeşler kimdir? Mirabal kardeşler sözleri ve filmi Gündem Mirabal kardeşler kimdir? Mirabal kardeşler sözleri ve filmi
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü mesajları, resimleri 2023 Gündem 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü mesajları, resimleri 2023
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Nedir? Gündem 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Nedir?
Tahkim Kurulu'ndan Enes Ünal kararı! Trendyol Süper Lig Tahkim Kurulu'ndan Enes Ünal kararı!
TFF'den Erden Timur ve Ertuğrul Doğan'ın cezasına indirim! Galatasaray TFF'den Erden Timur ve Ertuğrul Doğan'ın cezasına indirim!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'de Fred ve Djiku'nun son durumu
2
Barcelona'yı endişelendiren istatistik!
3
Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye iyi haber!
4
Fenerbahçe'de Fred'in yerine 3 aday
5
Galatasaray yeni Drogba'yı İsveç'te buldu!
6
İstanbulspor'da şok ayrılık: önce darp raporu, sonra fesih
7
Mourinho: "R. Madrid'e gitmemek deliliktir"

SON HABERLER

yukarı ok