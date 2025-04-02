Haber Tarihi: 02 Nisan 2025 14:44 - Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2025 14:44

23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan 2025 hangi gün?

Ramazan Bayramı tatili sürerken gözler bir sonraki bayram olan 23 Nisan'a çevrildi. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış yıldönümü olan 23 Nisan'da Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanan ulusal ve resmî bir bayramdır. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan bu yıl hangi güne denk geliyor?

23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan 2025 hangi gün?
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye'de resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ulusal bayramı olma özelliğini taşıyan bu bayram Türkiye'de 1921'den itibaren "23 Nisan Milli Bayramı" adıyla kutlanmaya başlanmıştır. 2025 yılında 23 Nisan, Çarşamba gününe denk gelmektedir. Bu nedenle, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü, kamu kurumları, okullar ve bankalar kapalı olacak.

23 NİSAN BAYRAMI TARİHÇESİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ortaya çıkışında 3 ayrı bayramın payı vardır:

TBMM'nin kuruluşunun 1921'den itibaren 23 Nisan'ın "23 Nisan Millî Bayramı" adıyla ülkenin ilk millî bayramı olarak kutlanışı, 1922 yılının 1 Kasım günü saltanatın kaldırılışı nedeniyle 1 Kasım'ın "Milli Hakimiyet Bayramı" olarak kutlanışı; Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin herhangi bir yasa olmaksızın, 1927'dan itibaren "Çocuk Bayramı" düzenleyip kutlaması.

RESMİ TATİL GÜNLERİ

Resmî tatil günleri ve süreleri, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da açıkça belirtilmiştir. Kanun'a göre resmî tatil günleri ve süreleri aşağıda sıralanmıştır:

Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü genel tatil günleridir.

A) Resmi bayram günleri şunlardır:

1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.
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