Haber Tarihi: 16 Nisan 2025 17:40 - Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2025 17:40

2025 Azerbaycan Grand Prix Ne Zaman?

Formula 1 hayranlarının merakla takip ettiği 2025 FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimindeki Azerbaycan Grand Prix'sinin tarihi belli oldu. Adrenalin dolu yarış hafta sonu, 19-21 Eylül 2025 tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün ikonik cadde pisti olan Bakü Şehir Pisti'nde (Baku City Circuit) gerçekleştirilecek.

2025 Azerbaycan Grand Prix Ne Zaman?
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Sezonun 17. yarışı olarak takvimde yer alan Azerbaycan Grand Prix'sinde büyük yarış, 21 Eylül Pazar günü Türkiye saati ile (TSİ) 14:00'te başlayacak.

Yarış hafta sonu programı ise şu şekilde planlanıyor:

19 Eylül Cuma:

Antrenman Seansı: TSİ 11:30

Antrenman Seansı: TSİ 15:00

20 Eylül Cumartesi:

Antrenman Seansı: TSİ 11:30

Sıralama Turları: TSİ 15:00

21 Eylül Pazar:

Yarış: TSİ 14:00

Bakü Şehir Pisti, uzun düzlükleri ve dar virajlı eski şehir bölümüyle Formula 1 takviminin en heyecan verici ve zorlu pistlerinden biri olarak biliniyor. Geçmiş yıllarda birçok sürprize ve kıran kırana mücadeleye sahne olan pist, 2025 sezonunda da pilotları ve takımları zorlamaya hazırlanıyor.

Toplam 24 yarıştan oluşan 2025 F1 sezonunda Azerbaycan Grand Prix'si, İtalya (Monza) ve Singapur yarışları arasında yer alacak.

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