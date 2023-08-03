2024 Kurban Bayramı ne zaman? (2024 Kurban Bayramı ve dini günler takvimi)

2023 Kurban Bayramı ardından gelecek yılın bayramı ile ilgili araştırmalar şimdiden başladı. Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir. Peki, 2024 Kurbanlık Bayramı ne zaman, hangi tarihte?2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü eda edilecek.15 Haziran Cumartesi günü Kurban Bayramı arifesi kabul edilirken, 4 gün sürecek olan bayram, 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.Regaib Kandili: 11 Ocak 2024 PerşembeÜç Ayların Başlangıcı: 12 Ocak 2024 CumaMirac Kandili: 06 Şubat 2024 SalıBerat Kandili: 24 Şubat 2024 CumartesiRamazan Başlangıcı: 11 Mart 2024 PazartesiKadir Gecesi: 05 Nisan 2024 CumaArefe: 09 Nisan 2024 SalıRamazan Bayramı (1. Gün): 10 Nisan 2024 ÇarşambaRamazan Bayramı (2. Gün): 11 Nisan 2024 PerşembeRamazan Bayramı (3. Gün): 12 Nisan 2024 CumaArefe: 15 Haziran 2024 CumartesiKurban Bayramı (1. Gün): 16 Haziran 2024 PazarKurban Bayramı (2. Gün): 17 Haziran 2024 PazartesiKurban Bayramı (3. Gün): 18 Haziran 2024 SalıKurban Bayramı (4. Gün): 19 Haziran 2024 ÇarşambaHicri Yılbaşı: 07 Temmuz 2024 PazarAşure Günü: 16 Temmuz 2024 SalıMevlid Kandili: 14 Eylül 2024 Cumartesi