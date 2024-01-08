2024 Aylık akbil fiyatları: Öğrenci-tam aylık akbil abonman ücretleri 2024 ne kadar?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısından toplu ulaşıma zam kararı çıktı.

İstanbul'da taksi ve servis ücretlerine yüzde 28.09, toplu ulaşıma ise yüzde 18 oranında zam yapıldı. Karar, oy çokluğuyla alındı.

Taksilerin açılış ücreti yüzde 28.09 artışla 19.17 TL'den, 24.55'TL'ye, kilometre başına ücret ise 12.89 TL'den, 17.61 TL'ye, kısa mesafe (indi-bindi) ücreti de 70 TL'den 90'TL'ye çıkarıldı.

Yapılan zam kapsamında 8+1 taksilerle sarı taksilerin ücret tarifesi eşitlendi.

İstanbulkart tam bilet ücreti 15 TL'den 17.70'ye, öğrenci bileti 7.31 TL'den 8.64 TL'ye yükselirken indirimli ücret ise 10,74 liradan 12,67 liraya, Mavi Kart aylık fiyatı, tam 1.177 TL'den 1.388 TL'ye, öğrenci aylık abonman fiyatı da, 212 TL'den 250 TL'ye çıkarıldı.

Marmaray uzun mesafe ücreti ise 33,20 liradan 39,17 liraya çıktı.

Servis ücretleri okul/öğrenci taşımacılığında 0-1 Km 1.300 TL'den 1.665 TL'ye, personelde ise 675,84 TL'den 865,69 TL'ye ulaştı. Servislere yapılan zamlar ikinci yarıyıldan itibaren geçerli olacak.

Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar 12 liradan 15,50 liraya, 4-7 kilometre arası 13 liradan 16,50 liraya, 7-11 kilometre arası 14 liradan 18 liraya, 11-15 kilometre arası 14,50 liradan 18,50 liraya, 15-20 kilometre arası 15 liradan 20 liraya, 20 kilometre üzerinden her kilometre 50 kuruştan 65 kuruşa, öğrenci ücreti ise 8 liradan 10 liraya çıktı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

: Öğrenci-tam aylık akbil abonman ücretleri kaç TL? İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine yapılacak zam oranı açıklandı. Alınan kararla İstanbul'da elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 29,10 zam yapıldı. Toplu taşımdaki zam sonrası öğrenci akbili ve tam akbil ücretleri merak edildi. Peki, İETT zammı ne zaman geçerli olmaya başlayacak? İstanbul'da otobüs, metrobüs, marmaray ne kadar, kaç TL oldu? İşte öğrenci akbili ve tam akbil ücretleri..İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine zam yapıldı. Sarı renkli ticari taksilerde indi-bindi ücretine yüzde 75 zam geldi ve 70 liraya yükseldi.Sarı taksilerde açılış 19,17 lira, kilometre başına 13,75 lira oldu. Sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 100,80 liradan 152,73 liraya yükseldi.Turkuaz taksilerde açılış 22,04 lira, kilometre başına 14,83 lira, indi-bindi ücreti 80,50 lira oldu. VIP taksilerde (siyah) açılış 32,59 lira, kilometre başına 21,92 lira, indi-bindi ücreti ise 119 lira oldu.Toplu ulaşım ücretleri zamla birlikte tam bilet 9,90'dan 15 TL'ye, öğrenci 4,83'ten 7,32 TL'ye çıktı. Metrobüs tam bilet ücreti 22,25 TL'ye, taksi açılış ücreti 19,17 TL'ye indi-bindi ücreti 70 TL'ye yükseldi. Marmaray en kısa 15 TL, en uzun 33 TL oldu. Öğretmen elektronik bileti 7,09 liradan 10,74 liraya, tam abonman ücreti 777 liradan 1177 liraya yükseldi.Bugün gerçekleştirilecek İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısından çıkacak kararın ardından güncel abonman ücretleri belli olacak. Zam kararı çıkması halinde yeni aylık abonman ücretleri haberimize eklenecek.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbulkart ücretlerine 2023 1 Ocak itibarı ile geçerli zamlı tarifeyi devreye koydu. Anonim, öğrenci, engelli ve yaşlı İstanbulkart'ların ücretleri ise şu şekilde uygulamaya konuldu…Tam elektronik bilet ücreti 7,67 liradan 9,90 liraya,Öğrenci elektronik bilet ücreti 3,74 liradan 4,83 liraya,Öğretmen elektronik bilet ücreti 5,49 liradan 7,09 liraya,Tam abonman (aylık akbil) ücreti 602 liradan 777 liraya,Öğrenci abonman (aylık akbil) ücreti 109 liradan 140 liraya yükseldi.Öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını dolduranların toplu taşımada kullandığı "İndirimli Kart", 65 yaş üstü vatandaşlar ile zabıtalar, anneler, engelliler, emniyet hizmetlerinde çalışanlar, basın mensupları, milli sporcular ve sağlık çalışanlarının da kullandığı "Ücretsiz Kart" ile "Mavi Kart" ücretleri de değişti.Tam mavi kart (aylık) 777 TL.Öğrenci mavi kart (aylık) 140 TL.Sosyal mavi kart (aylık) 483 TL.Teklif kabul edildi ve alınan karar doğrultusunda otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, taksi, dolmuş, minibüs, serviste yeni zamlı tarife şöyle belirlendi:• Tam Elektronik Bilet Ücreti 7,67 TL'den 9,90 TL• Öğrenci Elektronik Bilet Ücreti 3,74 TL'den 4,83 TL• Öğretmen Elektronik Bilet Ücreti 5,49 TL'den 7,09 TL• Tam Abonman Ücreti 602 TL'den 777 TL• Öğrenci Abonman Ücreti 109 TL'den 140 TL• Sarı Taksi Taksimetre Açılış Ücreti 9,80 TL'den 12,65 TL• Sarı Taksi Mesafe Ücreti km başına 6,30 TL'den 8,51 TL• Sarı Taksi Zaman Tarifesi Ücreti saatlik 67,20 TL'den 100,80 TL• Sarı taksi kısa mesafe ücreti 28 TL'den 40 TL• Minibüs İndi Bindi Ücreti 5,25 TL'den 7 TL• Okul Servisi 0-1 Km Ücreti 660 TL'den 792 TL• Personel Servisi 10-17 Koltuk (Minibüs) Ücreti 352,15 TL'den 422,41 TLMetrobüs en uzun mesafe ücreti 11.38 TL'den 14.69 TL'ye yükseldi.Metrobüs ücret tarifesi, durak sayısına ve tam, öğrenci, sosyal ve Mavi Kart'a göre farklılık göstermektedir. Güncel metrobüs ücret tarifesi şu şekilde;Marmaray en uzun mesafe ücreti 16.97 TL'den 21.91 TL'ye yükseldi.Güncel Marmaray ücretleri şu şekilde;Marmaray'da tam en kısa taşıma ücreti 9.90 TL,Tam parkur 21.91 TL.Öğrenci için en kısa mesafe ücreti 4.83 TL.Tam parkur öğrenci ücreti ise 9.90 TL.Öğretmen ve diğer indirimli geçişlerde kısa mesafe ücreti 7.09 TL,Tam parkur ücreti 15.27 TL.Şehir Hatları vapurlarında da hatlara göre yeni tarife düzenlemesi yapıldı. Şehir Hatları fiyat tarifesi şu şekilde oldu;İstanbul'da ulaşımda kullanılan sınırlı kullanım bilet tarifesinde değişikliğe gidildi.Tek geçişlik bilet ücreti 20 TL.İki geçişlik bilet ücreti 30 TL.Üç geçişlik bilet ücreti 50 TL.Beş geçişlik bilet ücreti 60 TL.On geçişlik bilet ücreti 110 TL.