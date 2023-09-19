Haber Tarihi: 19 Eylül 2023 17:31 - Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2023 17:31

2024 asgari ücret ne kadar olacak? Ocak asgari ücret zammı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2024 asgari ücret zammı yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte merak edilen konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar internette Asgari ücret ne kadar olur 2024? 2024 Ocak ayında asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret ne kadar olacak? gibi soruları aratıyor.

2024 asgari ücret ne kadar olacak? Ocak asgari ücret zammı
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Zam haberleri yakından takip ediliyor. En çok merak edilenlerden biri de asgari ücret zam haberi oluyor. 2024 Yılında asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret zammı nasıl hesaplanır? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ücret artışlarının hedef enflasyona göre yapılacağını açıklamasıyla asgari ücrette de zam hesabı değişti. 2 rakam ön plana çıkıyor. İşte detaylar...
2024 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Finans7'nin haberine göre 2023 yılı Aralık ayının ilk günlerinde işçi, işveren ve kamu kesiminin katılımı ile asgari ücret tespit komisyonu toplanacak. Çalışma Bakanlığı ev sahipliğinde başlayacak toplantıların sonunda 2024 yılı asgari ücreti belirlenecek. Aralık ayının sonunda asgari ücret belli olacak.

Gelen son dakika bilgilerine göre asgari ücrette 2 rakamın öne çıktığı bildirildi. Orta Vadeli Plana baktığımızda sene sonu enflasyon beklentisi yüzde 65 olarak verildi. Yıl sonu enflasyon beklentisi, asgari ücret zammını da etkileyecek.

ARTIK HEDEF ENFLASYONA GÖRE MAAŞ ZAMMI YAPILACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçen gün katıldığı bir programda açıklama yaptı. Bakan Şimşek açıklamasında artık maaş zamlarının enflasyon beklentisine göre yapılacağını söyledi. Bakan Şimşek, hedef enflasyona göre yapılacak zamlarla memur, işçi ve emeklilerin enflasyona ezdirilmeyeceğini söyledi.

Şimdiye kadar açıklanan enflasyon 2 aylık yüzde 19.44 oldu. Temmuz ayında 9.49 ve Ağustos ayında 9.09 gelen enflasyona Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları da eklenecek.

2023 Ocak ayında 8 bin 507 TL seviyesinde olan asgari ücrete 2 bin 895 lira zam gelmiş ve maaş 11 bin 402 liraya çıkarılmıştı. Şu anda hala asgari ücret bu seviyede.

OVP'de yer alan yıl sonu enflasyon tahminlerine baktığımızda asgari ücretin 15 bin 707 TL olacağı bildiriliyor. Memur zammı kadar bir maaş zammı olması durumunda ise asgari ücretin 17 bin 41 lira olacağı bildirildi.


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