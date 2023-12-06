2024 AK Parti belediye başkanı adayları: AKP İstanbul, Ankara, İzmir belediye başkanı adayları

31 Mart 2024'teki yerel seçimlere 7 ay gibi bir süre kaldı. Fakat partiler, hazırlıklara şimdiden başladı. AK Parti, başta 30 büyükşehir olmak üzere belediye başkanlığı için hangi illerde ortak aday çıkartacaklarını belirlemek üzere bir heyet oluşturdu. Cumhur İttifakı ortağı MHP ile temasın ise bu hafta içinde gerçekleşmesi bekleniyor. Peki, AK Parti ve MHP'nin 2024 yerel seçim belediye başkan adayları kimler olacak? Süreç ne zaman başlayacak ve nasıl işleyecek? Adaylar ne zaman açıklanacak?AK Parti temayül yoklaması, 26 Kasım Pazar günü yurt genelinde gerçekleştirildi. 81 ildeki başkan adaylarını belirlemek için organize edilen temayül yoklaması, binlerce üyenin katılımıyla gerçekleşti. AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz Türkiye genelinde yaklaşık 150 bin kişinin oy kullandığını ifade etti.26 Kasım Pazar günü tamamlanan temayül oylamasının akabinde konuşan AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, "Cumhurbaşkanı'mız, 'Kararı veren komisyon oluşturuldu, buyurun' dediğinde biz de bütün hazırlıklarımızla o masada yerimizi alacağız. Cumhurbaşkanı'mızın başkanlık yaptığı o komisyon da kararını verecek. O tam ne zaman başlar bilmem ama henüz başlamadı." ifadesinde bulundu.Adaylık takviminin önümüzdeki ay itibariyle netleşmesi bekleniyor.AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine yönelik AKP İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen temayül yoklamasına başkanlık etti.Burada gazetecilere açıklama yapan Şahin, bugün Türkiye'nin 81 ilinde düzenlenen temayül yoklamasını yapma amaçlarının, teşkilat mensuplarının görüşlerini, düşüncelerini, eğilimlerini tespit ederek adayların belirlenmesi sürecinde bu görüş ve önerilerden istifade etmek olduğunu söyledi.Şahin, "Bugün İstanbul'umuzda yaklaşık 9 bin teşkilat üyemiz burada oylarını kullanacaklar ve 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan mahalli idareler seçiminde yarışa girecek olan 39 ilçe ve bir büyükşehir belediye başkan adayımızın tespitinde bizlere yol gösterecekler" diye konuştu."İstanbul'umuzun 39 ilçesinde 255 ilçe belediye başkan aday adayımız ve büyükşehrimiz için de 6 aday adayımız müracaatlarını gerçekleştirdiler" diyen Şahin, "Genel Merkez olarak illerimiz, ilçelerimiz ve bütün yönetim kademelerimizde 31 Mart seçimlerinde en güzel, en parlak başarıyı elde etmek için çok titiz ve hassas bir çalışmayı yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.Anketler yapılıp mevcut belediye başkanlarının performanslarının değerlendirildiğini aktaran Şahin, "O şehrin, ilçenin ileri gelenleriyle sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler yapılıyor. Onların da eğilimi oluyor. Bunların hepsi birleştirilerek bir sonuca ulaşılıyor. Bunların hiçbiri başlı başına belirleyici olmadığı için bu sonuçlar Genel Merkezimizin çalışma ekibinde oluyor. Kamuoyuyla paylaşılmıyor" diye konuştu.