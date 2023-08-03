2023 YAŞ toplantısı kararları: Canlı izle | Son dakika Cumhurbaşkanlığı YAŞ kararları

YAŞ toplantısı 2023 için beklenen gün geldi. Yüksek Askeri Şura toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleşecek. Bir yıl aradan sonra yapılacak toplantıda; Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi ve atama dosyaları, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemleri ele alınacak. Toplantıya saatler kala milyonlarca vatandaş ''YAŞ toplantısı ne zaman 2023?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Toplantının öncelikli gündem maddesi ise Genelkurmay Başkanlığı görevini asli olarak yapacak ismin belirlenmesi olacak. Peki, YAŞ toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta? Yüksek Askeri Şura YAŞ kararları ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 YAŞ toplantısı kararları ve sonuçları ile TSK terfi ve atama kararları…İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:2023 yılı Yüksek Askeri Şûra olağan toplantısı, 03 Ağustos 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN Başkanlığında icra edilmiştir.1. 2023 yılı Yüksek Askeri Şûra olağan toplantısında;a) Bir üst rütbeye yükseltilecekler,b) Görev süresi uzatılacaklar,c) Kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülerek,Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın onayı ile karara bağlanmıştır.2. 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere;a) 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir.b) 24 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 365 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ileuzatılmıştır.c) 2 general yaş haddi nedeniyle 01 Eylül 2023 tarihinden, 41 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edilmiştir.ç) Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa AVSEVER yaş haddi, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla GÜLAN kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiklerinden, GG Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay II nci Başkanı Orgeneral Selçuk BAYRAKTAROĞLU ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal KADIOĞLU atanmışlardır.d) Halen 266 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla 286 olacaktır.3. 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere;a) K.K.K.lığından Korgeneraller İrfan ÖZSERT ve Kemal YENİ Orgeneralliğe; Hv.K.K.lığından Korgeneral İsmail GÜNEYKAYA Orgeneralliğe; K.K.K.lığından Tümgeneraller Zorlu TOPALOĞLU, Sezai ÖZTÜRK ve Mustafa OĞUZ Korgeneralliğe; Dz.K.K.lığından Tümamiral İbrahim Özdem KOÇER Koramiralliğe; Hv.K.K.lığından Tümgeneraller Erdoğan GÜR ve İsmail ÜNER Korgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.b) K.K.K.lığından Tuğgeneraller Burhan AKTAŞ, Mehmet ÖZEREN, Özkan ULUTAŞ, Mehmet Yasin KALIN, Faruk METİN, Mehmet Cafer AKSOYTÜRK, Ertan İNALTEKİN, Subutay ADAŞ, Murat ATAÇ, Hurşit AĞIRCAN, Mücahit ZORLUTUNA, Ahmet İBİŞ, Hakan TUNÇ ve Osman ALP Tümgeneralliğe; Dz.K.K.lığından Tuğamiraller Mehmet Baybars KÜÇÜKATAY, Alper YENİEL, İsmail GÜLDOĞAN, Refik Levent TEZCAN, Ramazan ÖZOĞUL ve Hüseyin TIĞLI Tümamiralliğe; Hv.K.K.lığından Tuğgeneraller Kemal TURAN, Hayrettin KOCA ve Ertunç ERTUFANLI Tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin Milletimize, Devletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dileriz.Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, hayatlarının yeni dönemlerinin aileleri ile birlikte sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ederiz.Bir üst rütbeye yükseltilen General-Amiral ve Albaylar, görev süresi 1 yıl uzatılan General ve Amiraller ile Yaş Haddi Nedeniyle Emekliye Sevkedilen Generaller ile ilgili liste Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesi https://tccb.gov.tr'de yayınlanacaktır.Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağustos ayının ilk haftasında yapılacak YAŞ toplantısına Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katılacak.YAŞ üyesi kabine üyelerinin büyük bölümü, Yüksek Askeri Şura toplantısında ilk kez yer alacak.YAŞ üyelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etmesinin ardından başlanması öngörülüyor.Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak.YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken, Şura kararları Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.Toplantıda gündeme gelecek başlıklardan en önemlisi ise Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığına getirilecek isim. Bu göreve, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ya da yeni bir isim atanacak. Genelkurmay Başkanı olabilecek isimler arasında 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu bulunuyor. Harp Okulu'nun 1981 mezunu üç devre arkadaşı arasından Metin Gürak 2020'de, Sivri ve Bayraktaroğlu ise 2021'de orgeneralliğe terfi etmişti. Avsever'in Genelkurmay Başkanlığı görevine atanmaması durumunda görevde bekleme süresi ve yaş haddinden emekliye ayrılması bekleniyor.YAŞ'ta gündeme alınan en önemli başlık, Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığına kimin getirileceği. Bu göreve, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ya da yeni bir isim atanacak.Genelkurmay Başkanı olabilecek isimler arasında 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu bulunuyor. Harp Okulu'nun 1981 mezunu üç devre arkadaşı arasından Metin Gürak 2020'de, Sivri ve Bayraktaroğlu ise 2021'de orgeneralliğe terfi etmişti. Musa Avsever'in Genelkurmay Başkanlığı görevine atanmaması durumunda görevde bekleme süresi ve yaş haddinden emekliye ayrılması bekleniyor.Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan'ın görev süreleri devam ediyor. Geçen yıl bu görevlere getirilen komutanların emekliye ayrılması durumunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Kurmay Başkanı Koramiral Aydın Şirin ile Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız'ın adı geçiyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığında ise Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun ismi öne çıkıyor.YAŞ kararları kapsamında bazı korgeneraller de bir üst rütbeye terfi edecek. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığında geçen sene görev süreleri bir yıl uzatılan 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'nın yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Korgeneral İrfan Özsert, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral İsmail Güneykaya, terfi sırasında yer alıyor.