Haber Tarihi: 23 Kasım 2023 14:37 - Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2023 14:37

2023 Spotify Wrapped ne zaman çıkıyor? 2023 Spotify yıl özeti ne zaman yayınlanacak?

Dünyaca ünlü müzik veri akışı ve podcast servisi Spotify'ın her sene kullanıcılarına sunduğu yıl özeti için geri sayım başladı. Spotify Wrapped ile kullanıcılar diğer yıllarda bir yıl boyunca en çok dinledikleri müzikleri, sanatçıları ve podcast olmak üzere birçok detayı öğrendiler. Peki, 2023 Spotify Wrapped ne zaman çıkıyor? 2023 Spotify yıl özeti ne zaman yayınlanacak?

2023 Spotify Wrapped ne zaman çıkıyor? 2023 Spotify yıl özeti ne zaman yayınlanacak?
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2023 Spotify Wrapped ne zaman çıkıyor? 2023 Spotify yıl özeti ne zaman yayınlanacak? Kullanıcılar Spotify Wrapped ile 2023 yılının özeti ile buluşmak için gün sayıyor. Binlerce kullanıcının son 1 yıl içerisinde dinlemiş oldukları müzikleri harmanlayarak bir liste oluşturan Spotify, "2023'de en çok dinlediklerin", "Kaçırdığın Hit şarkılar", Yılın Sanatçları 2023", "Yılın Şarkıları 2023", "Yılın Kadın Sanatçıları 2022", "Yılın Erkek Sanatçıları 2023" ve daha bir çok kategoriye erişim sağlayacak. İşte, Spotify özeti hakkında merak edilenler...
SPOTIFY WRAPPED NEDİR?

Wrapped, kullanıcıların 2023yılını tanımlayan müzik ve podcast'lerden oluşan en çok dinlenenlerden oluşan geçmiştir. İstatistiki veriler sunar ve 2023'de en çok hangi şarkıyı dinlediğinizi, hangi türlerin bağımlısı olduğunuzu gösterir.

Bu istatistiki bilgileri sosyal medyada paylaşmanızı sağlayan bir tasarım da sunar.

SPOTIFY WRAPPED 2023 NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Spotify özeti ile kullanıcılar Spotify alışkanlıkları ve kullanım detayları hakkında bilgi sahibi oluyorlar. 2023 Spotify Wrapped'ın yayınlanacağı tarih kullanıcılar tarafından merak ediliyordu.

Spotify 2023 özetinin bu yıl da 30 Kasım tarihinde yayınlanması bekleniyor.

SPOTİFY 2023 ÖZETİNE NASIL BAKILIR?

Spotify özetinin görülmemesi durumunda ise "Ara" bölümüne "2023" yazdıktan sonra kolayca bulunabiliyor.


Masaüstünde ise "Gözat" butonuna basıldıktan sonra "2023 Özeti" ekranına ulaşmak mümkün olabilecek.

SPOTİFY 2023 ÖZETİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

SPOTİFY 2023 özeti için hazırlıklar devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Spotify Wrapped bugün yayımlandı. Kullanıcılar 2023 Spotify özeti ile bir yıl boyunca dinledikleri, şarkıları ve sanatçıları görebilirler.

 
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