2023 MSÜ SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI - MSÜ soruları ne zaman yayınlanacak? 2023 MSÜ kitapçık ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

MSÜ soruları ve cevapları sınav katılımcılarının gündeminde yer alıyor. 2 Nisan 2023 Pazar yani bugün düzenlenecek Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ederken TSK bünyesinde hayallerini gerçekleştirmek isteyen adaylar tarafından sınav sonrasında cevap anahtarı araştırmaları başlayacak. İşte 2023 MSÜ soruları ve cevapları merak edilen bilgiler...Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı soruları ve cevapları ÖSYM tarafından yayınlandı. ÖSYM genellikle sınava ilişkin soruları ve cevap anahtarını sınavdan birkaç saat sonra yayınlıyor. Bu nedenle 2023 MSÜ sınavına ilişkin soruların da bugün gün içerisinde yayınlanması bekleniyordu. Soruların yüzde 10'luk kısmı herkese açık olacak, soruların tamamı sadece sınava katılan adayların erişimine açık olacak. Sorular ve cevap anahtarının tamamı ÖSYM AİS'ten kontrol edilebilecek.ÖSYM'den yapılan açıklamada "2 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2023-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 2 Nisan 2023 tarihinde saat 14.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci, 12 Nisan 2023 tarihi saat 23.59'da sona erecektir." denildi.Öte yandan MSÜ sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM'nin 2023 sınav takviminde yer aldı. Takvim bilgisine göre MSÜ sonuçları 27 Nisan tarihinde erişime açılacak.Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesigönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi KontrolSistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına,sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işlemehttps://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.