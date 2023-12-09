Haber Tarihi: 09 Aralık 2023 10:56 - Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2023 10:56

2023 kar ne zaman yağacak? İstanbul, Ankara, İzmir kar yağışı ne zaman? Kar yağan iller

2023 kar ne zaman yağacak merak ediliyor. Sağanak, dolu derken İstanbul'da şiddetli fırtına etkili oldu. Kentte ayrıca downburst (aşağı yönlü hava patlaması) görüldü. İstanbullular ise "İstanbul'da kar yağacak mı?" sorusunu merak ediyor. Konuya ilişkin heyecanlandıran açıklama ise, Ulusal Meteoroloji Dairesi'nden geldi. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir kar yağışı ne zaman? İşte kar yağan iller

2023 kar ne zaman yağacak? İstanbul, Ankara, İzmir kar yağışı ne zaman? Kar yağan iller
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Ege bölgeleri için sağanak ve fırtına uyarısı yaptı.İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran kuvvetli yağışın gece saatlerine kadar devam edeceği vurgulandı. Sel ve su baskınlarına karşı uyardı.
Öte yandan İstanbul'da downburst (aşağı yönlü hava patlaması) görüldü.

Geçtiğimiz yıl kar yağışına hasret kalan İstanbullu ise, "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusunu şimdiden merak etmeye başladı.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu raporuna dayanarak hafta sonu planları yapacakları uyardı. İstanbul için yayınlanan raporda sağanak yağış ve fırtına uyarısı bulunuyor. Hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle kar beklentisi de bulunurken, ülke genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini gösteriyor. İşte, 9-10 Aralık Cumartesi-Pazar hava durumu tahmini:

Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. Tunceli, Bingöl, Muş, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzeyinde kuvvetli, Diyarbakır ve Adıyaman'ın kuzeyinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak etkili olacak.

Yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Van, Erzurum ve Erzincan'ın güneyi ile Hakkari'nin kuzeyi ve Şırnak'ın doğusunda yüksek alanlar ile dağlık kesimlerde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı etkisini gösterecek.

Meteoroloji, Antalya, Mersin, Adana, Diyarbakır ve Adıyaman için "turuncu", 28 ilimiz için de "sarı" kodlu alarmda bulundu.

Marmara'nın doğusunda ise sağanak uyarısı yapıldı. Kocaeli ve Yalova çevrelerinde kuvvetli, Sakarya çevrelerinde kuvvetli, zaman zaman çok kuvvetli sağanak bekleniyor. Bu durum sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara neden olabilir.


İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeye dayanarak Marmara'da beklenen fırtına nedeniyle uyarıda bulundu. 8 Aralık Cuma günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İstanbul'a kar yağışı beklenmiyor ancak batısındaki illerde Kırklareli ve Tekirdağ'da kar yağışı etkili olabilir. Uzmanlar, deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği için İDO ve Şehir Hatları sefer durumlarının kontrol edilmesini öneriyor.

Hava durumu raporlarına göre, Pazar günü sağanak yağış ve fırtınanın etkisinin azalmasıyla birlikte sıcaklıkların ortalama 8-9 derece seviyelerinden 15 derece dolaylarına yükseleceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU



Prof. Dr. Orhan Şen, "İstanbul ve Ege bölgesi için şuan söz konusu değil. Bu haftanın sonunda ve önümüzdeki haftanın başında Anadolu'da kar var. Karadeniz'in iç kesimleri, Erzurum ve Sivas'ta kar var. İstanbul'da muhakkak kar yağacak ama ne zaman göreceğimize gelirsek Ocak, Şubat aylarında olacak"

Öte yandan pazar günü İstanbul'da sıcaklıklar 8 dereceye kadar düşecek.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da ise, 2023-2024 kışı, yağışlı ve soğuk geçecek. Kasım ayından itibaren yağışların artması ve hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Aralık ayından itibaren ise, kar yağışının görülmesi ihtimali artacak. Elbette, bu tahminler, kesin olarak gerçekleşeceği anlamına gelmez. Hava durumu, tahmin edilmesi zor bir olgudur ve her zaman değişkenlik gösterebilir. Ancak, genel olarak bakıldığında, Türkiye'de 2023-2024 kışı, yağışlı ve soğuk geçecek gibi görünüyor.

Ulusal Meteoroloji Dairesi (MGM), 2023-2024 kışında Türkiye'de genel olarak yağışların ortalamalar civarında ya da ortalamaların üzerinde olmasını bekliyor. Bu, özellikle kuzey ve kuzeydoğu bölgelerde kar yağışı olasılığını artırıyor.

MGM, 2023-2024 kışında Türkiye'de sıcaklıkların ortalamanın altında olmasını bekliyor. Bu, özellikle kış aylarında soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olunması gerektiği anlamına geliyor.

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