2023 İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI CANLI| İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023! İstanbul AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ





Açılan Sandık Oranı:



%0.00



RECEP TAYYİP ERDOĞAN:



KEMAL KILIÇDAROĞLU:



SİNAN OĞAN:



MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI



Açılan Sandık Oranı:



%0.00



AK PARTİ:



CHP:



MHP:



İYİ PARTİ:



YEŞİL SOL PARTİ:



BBP:



YENİDEN REFAH:



MEMLEKET PARTİSİ:



ZAFER PARTİSİ:



AP (ADALET PARTİSİ):



SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI (TKP, TKH, SOL PARTİ):



TİP:



DİĞER:



Açılan Sandık Oranı:%0.00RECEP TAYYİP ERDOĞAN:KEMAL KILIÇDAROĞLU:SİNAN OĞAN:Açılan Sandık Oranı:%0.00AK PARTİ:CHP:MHP:İYİ PARTİ:YEŞİL SOL PARTİ:BBP:YENİDEN REFAH:MEMLEKET PARTİSİ:ZAFER PARTİSİ:AP (ADALET PARTİSİ):SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI (TKP, TKH, SOL PARTİ):TİP:DİĞER:

İstanbul Seçim Sonuçları, 2023 yılı cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri çerçevesinde bölgede büyük öneme sahip olacak. Sabah saat 08.00'de başlayacak seçimler 17.00'de son bulurken seçim sonuçları da milyonlarca vatandaş tarafından takip edilecek. YSK 2023 Cumhurbaşkanlığı ve İstanbul milletvekili seçim sonuçları, 14 Mayıs Pazar günü sandık sandık Hurriyet.com.tr aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak. İşte, 2023 İstanbul milletvekili adayları ve son seçimde çıkan oy oranları ile ilgili önemli detaylar...İstanbul seçim sonuçları 2023, sporx.com Seçim 2023 sonuç sayfaları üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. İstanbul seçim sonuçları, sandık sandık anlık bilgilerle Sporx 2023 Seçim sayfasında olacak.İl seçim kurulu kendine gelen tutanakların birer kopyasını siyasi parti ve bağımsız adaylara aynı anda teslim edecek. Seçim çevresinde kullanılan tüm mühürlü oy torbaları kurulun belirleyeceği adreste toplanacak. Bu sırada Yüksek Seçim Kurulu Seçim Bilişim Sistemi'ne işlenen oy sayıları ve sandık sonuç tutanaklarını eş zamanlı olarak siyasi partilere yayınlayacak. Böylece sonuçlar üzerinde denetim de gerçekleşecek.İşte, tüm bu sürecin sonunda geçici sonuçlar da ortaya çıkacak. YSK cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları seçim yasaklarının kalkmasının ardından ilan edilecekSeçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kâğıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kâğıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını e-Devlet, YSK'nın internet sitesi, mobil uygulaması ya da çağrı merkezinden öğrenip oyunu kullanabilecek.Seçmenlerin, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resimli ve resmi nitelikteki kimliğini yanında bulundurması zorunlu olacak. Bu belgeler nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgeler.YSK genelgesine göre de sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranı olmayan kâğıttan imal edilmiş olan, Yüksek Seçim Kurulu amblemi olmayan, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunmayan, üzerinde sandık kurulu mührü bulunmayan, tamamı yırtılmış olan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü dışında herhangi bir mühür, imza, yazı, parmak izi veya herhangi bir işaret bulunan zarflar da geçersiz sayılacak.