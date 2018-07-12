2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu! Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2018 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 850, yurt dışında 625 lira olarak belirlendiğini açıkladıAYRINTILAR GELİYOR...KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN VE KAÇ GÜN?2018 yılında Kurban Bayramı, hafta sonu tatilleri de dahil edildiğinde toplam 9 gün idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın arefe günü 20 Ağustos'ta başlayacak. Bayramın son günü ise 24 Ağustos'a denk gelecek. 25-26 Ağustos hafta sonu tatili, kamu çalışanları için Kurban Bayramı tatilinin devamı niteliğini taşıyacak.Kurban Bayramının Arefe günü 20 Ağustos Pazartesi günü (Yarım Gün)Kurban Bayramının 1. günü 21 Ağustos Salı günüKurban Bayramının 2. günü 22 Ağustos Çarşamba günüKurban Bayramının 3. günü 23 Ağustos Perşembe günüKurban Bayramının 4. günü 24 Ağustos Cuma günü olacak.