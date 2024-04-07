2011 Türkiye Süper Kupası Maçı: Ne zaman, neden oynanmadı?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu, yeni seçilen Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve yönetim kurulunu ziyarette bulundu. Ziyaret sonrası Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yaptığı açıklamada, "2011 Süper Kupa finalini oynamak için birlikte müracaat edelim dedik" ifadelerini kullanırken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise, "Sorunları, sıkıntıları ve Türk futbolunun konularını konuştuk" dedi.



2011 Türkiye Süper Kupası Finali



2011 Türkiye Süper Kupası, 2010-11 sezonu Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe ile Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş arasında şike soruşturması nedeniyle oynanamamış Süper Kupa maçıdır.



2011 Türkiye Süper Kupası Finali Neden Oynanmadı?



31 Temmuz 2011 tarihinde Yeni Erzurum Stadyumu'nda oynanması gereken Süper Kupa maçı, 2011 Türk futbolu şike soruşturması nedeniyle 15 Temmuz 2011'de iptal edildi.

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