19 Mayıs otobüsler ücretsiz mi 2023? Bugün otobüs, metro, metrobüs ve Marmaray bedava mı?

Bugün Marmaray, otobüsler ve toplu taşıma araçları ücretsiz mi? sorusunun yanıtı belli oldu. Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından önemli günlerden olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı perşembe günü tüm yurtta kutlanacak. Kamu çalışanları için tatil olan 19 Mayıs'ta diğer çalışanlar ve öğrenciler toplu taşıma araçlarını kullanacak. İBB'den yapılan açıklamaya göre 19 Mayıs'ta tüm toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceği duyuruldu. Öte yandan Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenleri 19 Mayıs'ta saat 00.00'dan 23.59'a kadar ücretsiz olacak.İBB'den yapılan açıklamada, "19 Mayıs perşembe günü İETT seferleri Cumartesi sefer tarifesine göre yapılacaktır. Tüm toplu ulaşım araçları bayram süresince ücretsiz olarak hizmet verecek. Havalimanı hatları ve Adalar'da yapılan seferler uygulamaya dahil değildir." ifadelerine yer verildi.Diğer yandan Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yürütülen Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metrosu, Marmaray, Başkentray ve İzban seferleri ücretsiz olacak.19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yürütülen Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metrosu, Marmaray, Başkentray ve İzban seferleri ücretsiz gerçekleştirilecek.1 Ocak Pazar - 1 GÜN TATİL - Yılbaşı Tatili23 Ocak - 12 GÜN TATİL - Sömestr Tatili21 Nisan - 3,5 GÜN TATİL - Ramazan Bayramı23 Nisan Pazar - 1 GÜN TATİL - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı1 Mayıs Pazartesi - 1 GÜN TATİL - Emek ve Dayanışma Günü19 Mayıs Cuma - 1 GÜN TATİL - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı28 Haziran - 4,5 GÜN TATİL - Kurban Bayramı15 Temmuz Cumartesi - 1 GÜN TATİL - Demokrasi Bayramı30 Ağustos Çarşamba - 1 GÜN TATİL - Zafer Bayramı29 Ekim Pazar - 1 GÜN TATİL - Cumhuriyet BayramıBüyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, milli mücadele planlarıyla, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a adım atmıştır.