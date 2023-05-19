Haber Tarihi: 19 Mayıs 2023 09:36 - Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2023 09:36

19 Mayıs otobüsler ücretsiz mi 2023? Bugün otobüs, metro, metrobüs ve Marmaray bedava mı?

19 Mayıs otobüsler ücretsiz mi 2023? 19 Mayıs'ta otobüsler, metrobüs, metro ve Marmaray'ın ücretsiz olup olmadığı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bilgileri ile netleşti. İstanbul, Ankara ve İzmir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatilinde toplu ulaşım araçlarının ücret tarifesi, vatandaşlar tarafından gündeme geldi. İBB'den yapılan açıklamada 19 Mayıs Perşembe günü İETT seferlerinin Cumartesi sefer tarifesine göre yapılacağı bildirilirken, ücret bilgisine de yer verildi. Peki, 19 Mayıs'ta (bugün) toplu taşımalar ücretsiz mi? Otobüs, metrobüs, metro ve Marmaray bedava mı, kaç gün ücretsiz? İşte, o konu hakkında bilgiler.

19 Mayıs otobüsler ücretsiz mi 2023? Bugün otobüs, metro, metrobüs ve Marmaray bedava mı?
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Bugün Marmaray, otobüsler ve toplu taşıma araçları ücretsiz mi? sorusunun yanıtı belli oldu. Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından önemli günlerden olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı perşembe günü tüm yurtta kutlanacak. Kamu çalışanları için tatil olan 19 Mayıs'ta diğer çalışanlar ve öğrenciler toplu taşıma araçlarını kullanacak. İBB'den yapılan açıklamaya göre 19 Mayıs'ta tüm toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceği duyuruldu. Öte yandan Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenleri 19 Mayıs'ta saat 00.00'dan 23.59'a kadar ücretsiz olacak.
19 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMALAR ÜCRETSİZ Mİ?

İBB'den yapılan açıklamada, "19 Mayıs perşembe günü İETT seferleri Cumartesi sefer tarifesine göre yapılacaktır. Tüm toplu ulaşım araçları bayram süresince ücretsiz olarak hizmet verecek. Havalimanı hatları ve Adalar'da yapılan seferler uygulamaya dahil değildir." ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE 19 MAYIS CUMA ULAŞIM BEDAVA MI?

Diğer yandan Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yürütülen Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metrosu, Marmaray, Başkentray ve İzban seferleri ücretsiz olacak.

19 MAYIS'TA OTOBÜS, METROBÜS, MARMARAY BEDAVA MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yürütülen Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metrosu, Marmaray, Başkentray ve İzban seferleri ücretsiz gerçekleştirilecek.

2023 RESMİ TATİLLER

1 Ocak Pazar - 1 GÜN TATİL - Yılbaşı Tatili
23 Ocak - 12 GÜN TATİL - Sömestr Tatili
21 Nisan - 3,5 GÜN TATİL - Ramazan Bayramı
23 Nisan Pazar - 1 GÜN TATİL - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Pazartesi - 1 GÜN TATİL - Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs Cuma - 1 GÜN TATİL - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
28 Haziran - 4,5 GÜN TATİL - Kurban Bayramı
15 Temmuz Cumartesi - 1 GÜN TATİL - Demokrasi Bayramı
30 Ağustos Çarşamba - 1 GÜN TATİL - Zafer Bayramı
29 Ekim Pazar - 1 GÜN TATİL - Cumhuriyet Bayramı

19 MAYIS'TA NE OLDU?

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, milli mücadele planlarıyla, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a adım atmıştır.

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19 Mayıs
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