150 bin TL evlilik kredisi ne zaman, şartları ve başvursu 2023 | Faizsiz evlilik kredisi ne zaman başlıyor, yaş sınırı var mı?

"150 bin TL evlilik kredisi ne zaman verilecek?" sorusu gündemin en merak edilen konularından biri olmaya devam ediyor. Devlet destekli evlilik kredisi başvurusu için beklentiler devam ediyor. Yaz sezonu ile birlikte düğün sezonu da açılmış oldu. Yeni evleneceklere 150 bin TL evlilik kredisi müjdesi seçim öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilmişti. Şimdi ise gözler devlet destekli evlilik kredisi son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, Evlilik kredisi başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak? Devlet destekli 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu son gelişmeler...Seçimler sonrası gözler evlilik kredisi müjdesine çevrildi. 2023 seçimleri kapsamında AK Parti Seçim Beyannamesi duyuruları arasında en çok dikkat çeken konulardan birisi de 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli faizsiz evlilik kredisi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada yeni evlenecek çiftlere destek olmak amacıyla iki yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verileceğini açıkladı. Ayrıca Aile ve Gençlik Bankası üzerinden çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmet desteği de sağlanacağı duyuruldu.Faizsiz evlilik kredisi konusunda en çok merak edilen konulardan birisi de yaş sınırının olup olmayacağı oldu. Konuyla ilgili detaylar henüz paylaşılmadı. Evlilik kredisi veren bankalar, başvuru tarihleri ve şartları henüz belli olmadı. Konuyla ilgili detayların yakın zaman içerisinde belli olması bekleniyor.Evlilik kredisinin kaynağını kurulacak olan Aile Ve Gençlik Bankası sağlayacak. Uluslararası standartlarda kurulacak bu sosyal amaçlı banka dijital ortamda hizmet verecek. Banka para kaynağını Karadeniz gazı ve diğer petrol gelirlerinden oluşturulan fondan alacak. Böylelikle bu gelirler banka tarafından kontrol edilip sosyal desteklerde kullanılacak.Ak Parti Seçim Beyannamesi içerisinde yer alan Aile ve Gençlik Bankası gençlerin aile kurmasına teşvik etmek, eğitim ve istihdam gibi birçok konuda desteğin yanında her alanda maddi destek sağlamak amacıyla kurulacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aile ve Gençlik Bankası hakkında "Bu hedeflere ulaşmak için, kaynağı ülkemizin kendi ürettiği doğalgaz ve petrol gelirlerinden sağlanacak bir Aile ve Gençlik Bankası kuracağız.'' ifadelerini kullandı.Uluslararası standartlarda kurulacak olan Aile ve Gençlik Bankası sosyal amaçlı bir banka olacak ve dijital banka olarak hizmet verecek. Bankanın ilerleyen günlerde kurulması bekleniyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması ile ilgili adımları atacağız. Seçimlerden önce gündeme getirdiğimiz Anayasa değişikliği teklifimizi Meclis'in taktirine yeniden sunacağız" diye konuştu.Aile ve Gençlik Bankası içerisinde gençlere ve ailelere yönelik birçok destek verilecek. Ücretsiz internet, genç kart, vergi muafiyeti gibi imkanlar sağlanacak.Üniversiteli gençlere "Gençlik Kartı" uygulaması başlatılacak ve bu karta sahip olan gençler tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli yararlanabilecekler.Üniversiteli gençlere 10 GB ücretsiz internet erişimi imkânı sağlanacak.Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanacak.Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verilecek.Aile ve Gençlik Bankası faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecek.Yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi için şartlar ve yaş sınırı henüz belli olmadı.