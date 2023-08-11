15 tatil ne zaman? 2024 MEB ara tatil, yaz tatili ne zaman 2023?

Yaz tatilinin sonlarına doğru yaklaşılırken, 2023-2024 MEB takvimi merak konusu oldu. Okullar yeni döneme eylül ayında başlayacak. Şimdiden yarıyıl tatili 2024 tarihi araştırmaları hız kazandı. Her yıl olduğu gibi anaokulları ve birinci sınıflar okullara bir hafta öncesinden başlayarak okula uyum eğitimleri alacak. Öte yandan öğretmenlerin mesleki çalışmaları ise 4 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak. Peki, Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman 2024? MEB 2023-2024 sömestr, ara tatil, yaz tatili tarihleriÖğrenciler, 22 Ocak 2024 Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.2023-2024 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 4-8 Eylül 2023'te uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.Okullar 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.Takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.