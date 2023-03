GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Mart ayının 14'ünü 15'ine bağlayan gecenin önemli olduğunu vurgulayan Ahmet Mahmut Ünlü deprem tahmini ile gündem oldu. Peki, 14 Mart ne olacak, deprem mi olacak? 14 Mart 2023 takvim yaprağı, astroloji deprem mi olacak?Mart ayının 14'ünü 15'ine bağlayan gecenin önemli olduğunu vurgulayan Ahmet Hoca, bu konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Rumi takvimine göre ilk Çarşamba olduğuna değinen Ahmet Hoca, takvime bakarak tespit yaptığını aktardı. Senede iki Çarşambaya dikkat çektiklerini vurgulayan Ahmet Hoca, "Dualar yazıyoruz. Ben senede iki kez bu günleri size aktarıyorum. Muhammed Mustafa Şenkidri Hazretleri kitabında çok acayip ilimler koymuş. Burada Mart'ın ilk Çarşambasını işaret ediyor. Zaten Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gün için senelerdir anlatıyorum. Mart önümüzde şu an. Bu sene 14 Mart'ı 15 Mart'a bağlayan geceye dikkat edelim." ifadelerini kullandı.Cübbeli "Ne olur ne biter? İstanbul özelinde olmayabilir. Taşrada olabilir. Bir musibet olabilir" dedi.NOT: Cübbeli, Jeoloji uzmanı veya deprem bilimci değildir.Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin 3 gün önce sosyal medya hesabından paylaşan Avustralyalı gökbilim Frank Hoogerbeets de geçtiğimiz günlerde bir uyarı daha yapmıştı. Sismik olay tahminleri ile yeniden gündeme gelen uzman isim Mart ayının ilk haftasına dikkat çekmişti.hoogerbeets-tahmin.jpg Büyüklüğü 7 veya 8'in üzerinde olacak sismik bir olayın gerçekleşebileceğine değinen Frank Hoogerbeets, Dünya, Merkür ve Satürn gezegenlerinin birbirine yakınlaşacağını söyledi. Mart ayının 3'ü veya 4'ünde büyük bir sismik olay yaşanabileceğini ifade eden uzman isim dolunay ile birlikte ayın 6'sı ve 7'sinde de yeni olaylar yaşanabileceğini iddia etmişti. Abartmadığını ya da herhangi bir korku yaratmaya çalışmadığını vurgulayan Frank Hoogerbeets, kritik gezegen geometrisine Sismik olayları neden olduğunu ve küçümsenmemesi gerektiğinin altını çizmişti.6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremini 3 gün önceden açıklayan uzman isim yeni paylaşımında, "Er ya da geç bu bölgede (Güney-Orta Türkiye, Ürdün, Suriye Lübnan) 7.5 deprem olacaktır" ifadelerine yer vermişti.Gezegenlerin dizilim açıları ile ilgili deprem tahmini yapan Hoogerbeets, şarkıcı ve söz yazarlığı kimliği ile de tanınıyor. En iyi Avustralyalı gökbilimciler listesinde 3. sıraya adını yazdıran Frank Hoogerbeets 2002 yılında depremlerle ilgili oluşturduğu siteye Ditrianum adını verdi. Hoogerbeets,YouTube kanalı üzerinden ya da sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla tahminlerini iletiyor.Son dakika haberine göre, Hatay'ın Hassa ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 05:23'te merkez üssü Hatay'ın Hassa ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Deprem yerin 11 kilometre derinliğinde meydana geldi.Son dakika haberine göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem sonrası AFAD'dan yapılan açıklamada, "An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 04:34'te merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği öğrenildi.Saat 05:13'te, merkez üssü yine Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.AFAD'ın verilerine göre deprem, yerin 8 kilometre altında meydana geldi.Deprem sonrası AFAD'dan yapılan açıklamada, "Malatya ilimizin Pütürge ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.4/4