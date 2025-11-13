Haber Tarihi: 13 Kasım 2025 15:22 - Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2025 15:22

Fenerbahçe Beko–Hapoel Tel Aviv maçı canlı izle şifresiz

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de çıktığı 10 maçta 5 galibiyet elde etti. Son olarak 11 Kasım'da aynı salonda Maccabi Tel Aviv'i 84-75 mağlup eden temsilcimiz, formda bir görüntü sergiliyor. Wade Baldwin 17, Devon Hall 15, Talen Horton-Tucker 13 ve Bonzie Colson 12 sayı ile galibiyette önemli rol oynamıştı. EuroLeague 11. Haftasında oynanacak olan Fenerbahçe Beko - Hapoel Tel Aviv maçının detayları merak ediliyor. Fenerbahçe Beko - Hapoel Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko - Hapoel Tel Aviv maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? EuroLeague'de 10 maçta 5 galibiyet elde eden Fenerbahçe Beko, son haftalarda formunu yükseltti. Maccabi Tel Aviv karşısında alınan 84-75'lik galibiyetle moral bulan sarı-lacivertliler, güçlü rakibi Hapoel karşısında da kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Rakip Hapoel ise 8 galibiyetle zirvede yer alıyor. Son maçında Baskonia'yı 114-89 yenen ekipte Elijah Bryant 24 sayı ile yıldızlaştı. Fenerbahçe Beko'da Arturs Zagars ve Scottie Wilbekin sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. EuroLeague 11. Haftasında oynanacak olan Fenerbahçe Beko - Hapoel Tel Aviv maçının detayları merak ediliyor. Fenerbahçe Beko - Hapoel Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO - HAPOEL TEL AVIV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, EuroLeague 11. hafta maçında Hapoel IBI Tel Aviv'i konuk ediyor. 13 Kasım Perşembe günü (bugün) Almanya'nın Münih şehrinde yer alan SAP Garden'da oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO - HAPOEL TEL AVIV MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, S Sport'tan canlı yayınlanacak.

👉 Fenerbahçe Beko - Hapoel Tel Aviv maçı canlı izle seçeneğiyle bu dev mücadeleyi S Sport üzerinden anbean takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE BEKO KADROSU

Antrenör Dimitris Itoudis tarafından çalıştırılan Hapoel IBI Tel Aviv'in kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Guardlar: Chris Jones, Antonio Blakeney, Elijah Bryant, Guy Palatin, Bar Timor, Tyler Ennis, Vasilije Micic, Yam Madar

Forvetler: Collin Malcolm, Ish Wainright, Tomer Ginat, Bruno Caboclo

Pivotlar: Johnathan Motley, Tai Odiase, Dan Oturu

Antrenör: Dimitris Itoudis
