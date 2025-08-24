-
Sporx
-
Aktüel Haberler
-
Trabzonspor - Antalyaspor maçı canlı izle şifresiz | Trabzonspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2025 16:19 -
Güncelleme Tarihi:
24 Ağustos 2025 16:19
Trabzonspor - Antalyaspor maçı canlı izle şifresiz | Trabzonspor - Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Trabzonspor - Antalyaspor maçını ücretsiz beIN Sports 1 izle | Trabzonspor - Antalyaspor maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. beIN Sports 1'tan canlı izlenebilecek olan Trabzonspor - Antalyaspor maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trabzonspor - Antalyaspor maçı canlı yayın izleme detayları
Trendyol Süper Lig'de bu hafta Trabzonspor ve Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "beIN Sports 1 canlı izle, beIN Sports 1 şifresiz" araması yapıyor. Trabzonspor - Antalyaspor maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE
Trabzonspor - Antalyaspor maçını şifresiz ve canlı izlemek için beIN Sports 1'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, beIN Sports 1'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.
TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Trendyol Süper Lig'de bu Trabzonspor, Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor - Antalyaspor maçı beIN Sports 1 üzerinden canlı olarak şifreli yayınlanacak. TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trabzonspor - Antalyaspor maçı 24 Ağustos Pazar günü saat 19:00'da oynanacak mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.